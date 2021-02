China detecta 33 contagios locales entre los 42 nuevos positivos del virus. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

Shanghái (China), 1 feb (EFE).- La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó este domingo 42 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, 33 de los cuales se produjeron por contagio local en las regiones nororientales.

En concreto, 22 de ellos se detectaron en la provincia de Heilongjiang, 10 en Jilin y uno en Hebei.

Los 9 positivos restantes hasta los 42 totales se les diagnosticaron a viajeros provenientes del extranjero en Shanghái (este, 4), Pekín (noreste, 2), Tianjin (noreste, 1), Hunan (centro, 1) y Cantón (sureste, 1).

La cifra total anunciada hoy supone una caída de los contagios no solo respecto a los 92 de la víspera sino también a los 52 de las dos jornadas anteriores.

Los datos continúan preocupando a las autoridades debido a que China ya está inmersa en la época de viajes del Año Nuevo lunar, aunque las restricciones y el temor a los rebrotes han hecho que muchas personas opten por no desplazarse.

Para evitar posibles contagios en ese periodo, China sigue avanzando en su campaña de vacunación prevacacional, que aspira a inmunizar a hasta 50 millones de chinos antes de la llegada del Año del Buey, el 12 de febrero.

Además, las autoridades sanitarias también informaron hoy de la detección de 16 nuevas infecciones asintomáticas (6 de ellas procedentes del exterior), aunque Pekín no las incluye como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.

El total de este tipo de infecciones en observación es de 891, de las que 297 son "importadas".

Asimismo, la Comisión Nacional de Sanidad detalló que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del domingo), se dio de alta a 96 pacientes tras superar con éxito la covid-19, y 8 salieron del estado de gravedad.

De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 1.614, de los cuales 68 se encuentran graves.

La institución señaló que, desde el inicio de la pandemia, se han infectado 89.564 personas en el país, entre las que 83.314 han logrado sanar y 4.636 han muerto.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 966.680 contactos cercanos con infectados, de los cuales 38.217 continúan en observación.

Por su parte, en la ciudad semiautónoma de Hong Kong, inmersa en una cuarta oleada de contagios desde hace meses, las autoridades anunciaron 53 nuevos casos, con lo que el total de infectados desde el inicio de la pandemia se sitúa en 10.453 , de los que 181 perecieron.