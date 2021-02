Caída del internet afecta al 70 % de los clientes de una empresa estatal uruguaya

La mañana del lunes tuvo una caída masiva de internet que, según detalla la empresa en un comunicado, comenzó sobre las 10.30 local (13:30 GMT) luego de que se empezaran a reportar problemas en la conexión de la red. EFE/Iván Franco/Archivo

Montevideo, 1 feb (EFE).- Cerca del 70 % de los clientes de la empresa estatal de telecomunicaciones y principal proveedor de Uruguay, Antel, se vieron afectadas este lunes tras la caída del servicio de internet en un corte que afectó a todo el país por aproximadamente dos horas.

La mañana del lunes tuvo, para la sorpresa de los uruguayos, una caída masiva de internet que, según detalla la empresa en un comunicado, comenzó sobre las 10.30 local (13:30 GMT) luego de que se empezaran a reportar problemas en la conexión de la red.

Antel sostiene que la causa fue identificada por los técnicos de la empresa estatal quienes constataron "que los equipos de ruteo sufrieron una sobrecarga de memoria debido a una actualización de software".

"Los equipos de ANTEL trabajaron revisando todo el sistema de datos, logrando restablecer el servicio antes de las 12:00 hs (15:00 GMT). "Antel lamenta los inconvenientes causados a sus clientes", finaliza el texto.

Si bien la empresa no dio mayores detalles de cuál fue el porcentaje de personas afectadas o la cantidad, la caída impactó a todo el territorio del país e incluyó tanto a los servicios de datos móviles como wifi.

Por su parte, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) emitió esta tarde un comunicado donde sostiene que esta falla se debe a "una baja calidad en los servicios", como también a una falta de visión estratégica acerca de dónde invertir.

"Estamos haciendo todas las averiguaciones para identificar lo que originó la falla a los efectos de exigir que se tomen todas las medidas para que no vuelva a suceder. No creemos en casualidades, investigamos causalidades", afirma el escrito que también reclama mayor inversión para mejorar el servicio público en todo el país.

La prensa local destaca que el problema habría afectado a cerca del 70 % de los clientes de Antel, mientras que los proveedores de Claro y Movistar no habrían tenido dificultades.

La falla del servicio en la mañana de este lunes dio lugar a fuertes críticas en las redes sociales por parte de los usuarios de la principal empresa de servicios de telecomunicaciones de Uruguay.

Incluso el senador opositor Oscar Andrade, del Frente Amplio (FA-izquierda) aseguró que esto es una muestra de cómo no se valora algo hasta que se pierde (en referencia a la calidad del servicio de Antel cuando el FA era gobierno).

Según el último estudio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones de junio de 2020 esta empresa posee el dominio del mercado uruguayo con unas 2,7 millones de líneas móviles así como unas 1,1 millones de conexiones de banda ancha fija.