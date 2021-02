Brasil.- El Gobierno sopesa medidas en los próximos días para frenar la llegada de nuevas cepas a España

28/01/2021 La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, durante una sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 28 de enero de 2021. La sesión, marcada por la ausencia del que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras su reciente dimisión, debatirá, entre otras cuestiones, cinco decretos leyes aprobados por el Gobierno el pasado mes de diciembre, entre los que se encuentra el plan de ayudas a los negocios del sector turístico, la hostelería y el comercio; la suspensión de desahucios y corte de suministros durante el vigente estado de alarma, y la ampliación de un crédito con cargo a deuda pública para indemnizar a los bancos por el almacén de gas Castor. Asimismo, debatirán sobre los dos decretos leyes sobre las medidas de adaptación a la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea. ECONOMIA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



La ministra de Exteriores no descarta que se pueda usar la vacuna rusa si cumple los estándares europeos



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha adelantado este lunes que el Gobierno sopesa adoptar en los próximos medidas para frenar la llegada a España de nuevas cepas del coronavirus que están apareciendo en otros países como Brasil o Sudáfrica, después de que ya se hiciera lo propio con Reino Unido, con el que están suspendidas las conexiones aéreas y marítimas.



En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, ha señalado que el Gobierno estudia limitar la movilidad con algunos países terceros "buscando aislar de la manera más quirúrgica cepas que van a apareciendo". "Lo hemos hecho con Reino Unido y habrá que tomar más medidas para evitar la expansión de otras cepas que están apareciendo", ha añadido.



En este sentido, ha precisado que el Gobierno sigue "con gran atención" las cepas surgidas en Brasil y Sudáfrica y ha adelantado que "en los próximos días tomaremos todas las medidas necesarias para protegernos de casos que sean importados al espacio europeo".



El objetivo, ha añadido, es "evitar el contagio de aquellas cepas que viajan más rápido, que se transmiten más rápido y que hacen que esta pandemia crezca de manera exponencial" pero se hará "en diálogo con los países europeos y los países terceros".



La ministra ha asegurado que en Europa se tiene la "idea clara" de que hay que evitar un cierre de fronteras dentro del espacio Schengen como ocurrió durante la primera ola pero al mismo tiempo también "tenemos muy claro que para controlar la expansión del virus tenemos que ir también restringiendo la movilidad dentro del espacio europeo".



Así, se ha referido en el caso de España a las limitaciones en la movilidad tanto con Portugal como con Francia. "Sabemos que esto no gusta a nuestros ciudadanos, sobre todo a los que viven en zonas fronterizas, entendemos su desasosiego pero les pedimos que nos ayuden con su comportamiento responsable y su paciencia para que juntos podamos controlar la expansión de esta pandemia", ha afirmado González Laya.



PIDE PACIENCIA A LOS CIUDADANOS



En este sentido, la ministra ha pedido a los ciudadanos "paciencia, determinación y responsabilidad" porque "este no es el momento de moverse si no es estrictamente necesario". Además, ha recordado que hay confinamientos perimetrales y restricciones a la movilidad dentro de España.



"Es importante que todas ellas se respeten porque si todos contribuimos vamos a poder doblegar esta tercera ola", ha sostenido. "Les pido a todos los ciudadanos y a todas las comunidades autónomas que sigamos trabajando de manera coordinada y responsable" para limitar la movilidad hoy con vistas a ganarla "lo antes posible", ha añadido.



Por otra parte, no ha descartado que en un futuro pueda emplearse la vacuna rusa Sputnik V en la UE y con ello en España. Así, ha recordado que son las instituciones comunitarias las que se encargan de que se cumplen "los requisitos médicos de eficacia y eficiencia" y apuntado a que si un productor es "capaz de desarrollar una vacuna que cumpla esos requisitos" entonces esta podría entrar en el mercado comunitario.



Así las cosas, ha insistido en que es una decisión que compete a la Agencia Europea del Medicamento. En todo caso, ha subrayado que lo importante es garantizar que las vacunas que llegan a los ciudadanos europeos y españoles "sean eficaces para protegerles del virus y que a través de esa inmunización podamos controlar la escalada en los contagios".



Por último, respecto al debate en torno a las farmacéuticas, González Laya ha insistido en que la mayoría están cumpliendo con los contratos firmados con la Comisión Europea y ha vuelto a pedir "más transparencia" a AstraZeneca respecto a las "dificultades" que tiene para no poder respectar lo pactado inicialmente.