Bolivia registra 1.438 nuevos casos en medio de un anuncio de paro de médicos

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de Bolivia difundido este domingo se registraron 1.438 contagios y 49 nuevos decesos, las regiones más afectadas son La Paz, con 582; Santa Cruz, con 338; Chuquisaca, con 149 nuevos casos. EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 31 ene (EFE).- Bolivia registró este domingo 1.438 nuevos casos de covid-19, mientras el Gobierno boliviano se reúne con los médicos para evitar un paro de 24 horas en rechazo a un proyecto de ley de emergencia sanitaria.

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud difundido este domingo se registraron 1.438 contagios y 49 nuevos decesos, las regiones más afectadas son La Paz, con 582; Santa Cruz, con 338; Chuquisaca, con 149 nuevos casos.

Los casos ya suman 216.835 positivos y 10.379 fallecimientos, desde que se detectó el primer contagio en el país en marzo del año pasado.

En tanto, el Gobierno boliviano convocó al Colegio Médico de Bolivia a una reunión este domingo en la noche para evitar un paro de 24 horas para el lunes y dialogar sobre un proyecto de ley de emergencia sanitaria que fue aprobado por la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su análisis.

El Colegio Médico rechazó algunos artículos de la norma que causaron polémica como la prohibición de la "interrupción de los servicios de salud" a causa de huelgas, protestas o manifestaciones.

Además esta entidad cuestionó que la norma no haya sido consensuada con ese sector, por lo que se envió una carta pidiendo una reunión con el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, antes de que el proyecto sea analizado en el Senado.

El Gobierno de Luis Arce continuó con el plan de inmunización al personal sanitario con las 20.000 vacunas rusas Sputnik V que llegaron al país el pasado jueves.

Este domingo el mandatario dio inicio a la inmunización en la central Cochabamba y la andina Potosí sumándose a la oriental Santa Cruz, a La Paz, la sede de Gobierno y del Parlamento, y la amazónica Pando donde ya comenzó este proceso.

El Gobierno pretende inmunizar a 7,2 millones de bolivianos de una población de unos once millones, con la adquisición de más de 15 millones de vacunas

Bolivia adquirió 5,2 millones de vacunas rusas Sputnik V que llegarán al país en marzo, abril y mayo, también aseguró otras 5,2 millones de AstraZeneca y Oxford que arribarán en abril

A esto se suman las 92.430 dosis de Pfizer y 900.000 de AstraZeneca que llegarán en calidad de donación en cumplimiento con el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, informó ese organismo a través de un comunicado.

Arce también realizó el anuncio y sostuvo que estas vacunas llegarán al país en febrero.

Bolivia se encuentra en la segunda ola de contagios del nuevo coronavirus con registros que superan los 2.000 casos por día, algo que no se registraba desde julio y agosto del año pasado.

Por el momento, algunas regiones como La Paz han retomado algunas medidas como el control de aforos, suspensión de actividades como partidos de fútbol, mientras que el Gobierno boliviano ha descartado volver a la cuarentena rígida que se aplicó el año pasado, aunque ha adoptado algunas disposiciones como el teletrabajo.