Argentina y Portugal buscan impulsar el acuerdo UE-Mercosur

En la imagen, la secretaria de Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zacarías. EFE/John Thys/Archivo

Buenos Aires, 1 feb (EFE).- Altos representantes de Argentina y Portugal dialogaron ese lunes para avanzar en la definición de cuestiones pendientes que permitan finalmente la ratificación parlamentaria y la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio ente la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Según informaron fuentes oficiales, del encuentro por videoconferencia participaron el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Jorge Neme, y la secretaria de Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zacarías.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería argentina, Neme y Zacarías coincidieron en la gran relevancia que tendrá la entrada en vigor del acuerdo para impulsar el crecimiento del comercio entre la UE y el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En un momento en que Argentina ejerce la presidencia semestral del Mercosurr y Portugal está a cargo de la presidencia del Consejo de la UE, ambos funcionarios analizaron el estado de situación del acuerdo.

El entendimiento fue firmado por ambos bloques en 2019, tras dos décadas de negociaciones, pero para su entrada en vigencia debe ser ratificado por los parlamentos de todos los países alcanzados por el pacto.

Según explicaron a Efe fuentes oficiales, ahora mismo el acuerdo se encuentra en etapa de revisión legal, en los que hay asuntos pendientes de definición, cuestiones que fueron abordadas en el diálogo de este lunes.

De acuerdo con el comunicado de la Cancillería argentina, Neme destacó la necesidad de concluir con temas pendientes de definición en relación a indicaciones geográficas y encarar la cuestión ambiental con un "compromiso vinculado a un proceso de desarrollo sustentable de las economías".

También planteó la necesidad de aprobar una declaración relativa a la cuestión de las islas Malvinas, archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama Argentina, como uno de los "temas centrales para poder ir cerrando cuestiones pendientes" del acuerdo birregional.

Según el comunicado, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar durante las presidencias que ambos países ejercen en cada bloque para alcanzar los acuerdos pendientes.

"Para ello, se comprometieron a mantener un diálogo fluido y liderar el intercambio de posiciones de ambos bloques con voluntad para lograr los consensos necesarios", añade el comunicado.

El pasado jueves, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, instó a "no echar por la ventana" el acuerdo comercial y de asociación con el Mercosur y a hacer un "esfuerzo" para aproximar posiciones, pese a la existencia de "obstáculos de fondo".

"Hoy por hoy, hay temores fundados de que algunos países (europeos) no estarían en condiciones de ratificar este acuerdo y que incluso el Parlamento Europeo tampoco", dijo Borrell en un encuentro telemático con un grupo de medios latinoamericanos.

No obstante, Borrell se mostró confiado en que la presidencia portuguesa pueda "influir mucho" para que se impulse el acuerdo.

Además de la Eurocámara, la ratificación del acuerdo con Mercosur la paralizan países como Francia, Bélgica, Países Bajos y Austria que piden un refuerzo de los controles medioambientales, ya que están preocupados por la política de deforestación del Amazonas que lleva a cabo el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.