Angelina Jolie vende un cuadro que Churchill regaló a Franklin D. Roosevelt

Londres, 1 feb. (EFE).- La actriz Angelina Jolie venderá en marzo un cuadro que el ex primer ministro británico Winston Churchill pintó como regalo para el que fuera presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, según anunció este lunes la casa de subastas Christie's en Londres.

Considerada la única obra que el 'Premier' completó durante la Segunda Guerra Mundial, la pintura se ofrecerá al mejor postor con un precio estimado de entre 1,5 millones y 2,5 millones de libras (entre 1,7 millones y 2,8 millones de euros/entre 2 millones y 3,4 millones de dólares).

El cuadro, que retrata una mezquita del siglo XII bajo una puesta de sol marroquí, fue un regalo de Churchill a Roosevelt tras la Conferencia de Casablanca de 1943, donde pactaron la estrategia para vencer a la Alemania nazi.

Tras el evento, el líder británico invitó a su homólogo norteamericano a pasear por Marrakech para mostrarle las vistas de la ciudad y la luz del atardecer, una escena que impresionó tanto a Roosevelt que Churchill decidió inmortalizarla como recuerdo de la conferencia.

Después de la muerte del presidente estadounidense, en 1945, la obra pasó durante décadas por varios propietarios hasta caer en manos de la pareja que antes formaban Angelina Jolie y Brad Pitt.

Cuando se separaron, la pintura quedó en el limbo inmersa en la especulación sobre el reparto de la extensa colección de arte que atesoraba el matrimonio.

Ahora, Jolie Family Collection venderá la obra paisajística, bautizada como "Tower of the Koutoubia Mosque" ("Torre de la Mezquita Koutoubia"), como parte de una subasta de arte británico moderno en Christie's el próximo día 1 de marzo.

"[El cuadro] es posiblemente la mejor pintura de Winston Churchill debido a la importancia del tema para él y al hecho de que destaca la magnitud de la amistad entre los dos líderes", según remarcó el representante de Christie's Nick Orchard en un comunicado.

Churchill empezó a recrear escenas de Marruecos a partir de 1935, cuando su tutor de pintura, John Lavery, lo alentó a visitar el país.

El cuadro que subastará Jolie, uno del medio centenar que Churchill dedicó a Marruecos, aspira a alcanzar uno de los precios más altos para las pinturas del 'premier' en una subasta, según indica la nota.

No será la primera vista marroquí, regalo de Churchill a un líder estadounidense, que salga a subasta: en 2007 se vendió el paisaje "Marrakech", obsequio al presidente Harry S. Truman, con un precio de salida de entre 431.000 y 720.000 euros (entre 521.294 y 871.000 dólares).