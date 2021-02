Anabel Pantoja reconoce que apoyaría a su tía Isabel a salir de Cantora

01/01/1970 Anabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Una vez más Anabel Pantoja ha tenido que dar la cara en el programa de 'Sálvame' para opinar sobre la última entrevista de su primo Kiko Rivera dejando claro que ella no puede tomar partido en esta lucha familiar y televisada que mantienen madre e hijo.Con lágrimas en los ojos, Anabel deja claro por enésima vez que no la pueden hacer posicionarse del lado de su tía Isabel porque perdería a su primo Kiko y todo lo que él conlleva al igual que no puede mostrarle todo el apoyo público a su primo Kiko porque perdería a todas las personas que viven en Cantora en estos momentos.Más alejada de su primo que nunca, Anabel explica los motivos por los cuales no conoce el 100% el contenido de la información que tiene su primo: "Jamás he llamado a mi primo mentiroso en público. Él decidió no contármelo, no está solo por mi parte, solo está la distancia porque estoy en Canarias" explicó la sobrina de Isabel durante su intervención en el programa. Tras saber que su primo cree que apoya más a su madre que a él, Anabel deja claro: "Cuando dice que él siente que apoyo más a una parte que a él, para nada. Me caracterizo por esta aquí y no decir nada. Yo no le llamo mentiroso, está contando su expriencia y cosas que a mí también me hacen daño".Consciente de que su familia está pasando por uno de los momentos más complicados, la 'sobrinísima' reconoce: "Hemos sido peculiares pero nos juntábamos en verano, haciamos fiestas en Navidad y cada uno con sus cosas. Ahora es muy difícil explicar dónde estoy, ahora estoy en Canarias con mi chico, esa es mi familia. No pudo perder a mi abuela, no quiero perder esa parte de la familia".Especialmente dolida por las palabras de Kiko hacia su abuela Ana, Anabel no pude retener las lágrimas al recordar: "Él recalca mucho lo importante que ha sido mi yaya para él, menos mal que ella no está viendo nada, no había persona que le adorara más que ella. Si él ya se ha despedido de ella, yo no me voy a meter. Ojalá mi abuela hubiera estado con la fuerza que le caracteriza, si le tuviera que reñir a uno y a otro, lo hubiera hecho".Tras escuchar la versión de su compañero Gustavo González explicando que él mismo avisó a Isabel Pantoja de las adicciones de su hijo Kiko Rivera hace años, Anabel comenta: "El testimonio de Gustavo sí que lo había escuchado, sabía que había avisado a mi tía pero no tanto. Ahora de repente se ve todo. A mí lo que más me importa es que él esté curado, fuera de eso y a tiempo".Consciente de que el avismo que separa en estos momentos a su primo y a su tía se está volviendo insalvable, Anabel explica cómo vio a su primo el pasado domingo: "Cada vez lo veo más cabreado, con más información y con más testimonios y más papeles. Cada vez va a más".Cuando los rumores de que Isabel Pantoja podría marcharse al extranjero suenan más fuerte que nunca, Anabel reconoce: "Si mi tía se fuera, que no lo he hablado con ella, yo la animaría. Que viniera a ver a sus nietos, pero que se fuera y que empezara de cero".