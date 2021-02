AMP.- Coronavirus.- España ofrece ayuda frente al coronavirus a Portugal "dentro de sus posibilidades"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno español ha ofrecid ayuda a Portugal "dentro de sus posibilidades" ante la situación que atraviesa el país vecino, donde los datos de fallecidos y contagios por COVID-19 están en niveles máximos, lo que ha llevado a la limitación temporal de movimiento en la frontera entre los dos países.



Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores consultadas por Europa Press han indicado que el departamento que dirige Arancha González Laya se ha puesto en contacto con el embajador de Portugal en Madrid, Joao Mira-Gomes, "para poner a disposición ayuda dentro de las posibilidades" de España, sin que por el momento haya habido una petición expresa de las autoridades lusas.



Según las fuentes, el Gobierno tiene además constancia que al menos dos comunidades autónomas también han trasladado al Ejecutivo portugués su disposición a ayudar en la medida de sus posibilidades, sin que por ahora haya trascendido si esta oferta ha sido aceptada.



Desde la Embajada portuguesa en Madrid han confirmado a Europa Press que "España ha ofrecido ayuda a Portugal por la situación pandémica y se están estudiando modalidades de apoyo", sin ofrecer más detalles respecto a la asistencia ofertada.



Tampoco se ha mostrado más explícita González Laya al ser preguntada en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' en LaSexta. Así, ha subrayado que los dos países han trabajado y trabajan "codo con codo" en lo relativo a la pandemia y que hay "contacto directo todos los días a todos los niveles", incluido entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro luso, Antonio Costa.



"Unas veces nos ayuda Portugal a nosotros, otras veces apoyamos nosotros a Portugal, así lo hemos estado haciendo y así lo vamos a seguir haciendo", se ha limitado a decir la ministra de Exteriores, defendiendo que aunque esa asistencia no aparezca en Twitter o en las portadas de los periódicos se enmarca en la "relación natural" que tienen los dos países como vecinos.



Este domingo, el canciller de Austria, Sebastian Kurz, se ofreció a trasladar a su país algunos pacientes en cuidados intensivos, no necesariamente afectados por el coronavirus, y aliviar la presión sobre el sistema sanitario portugués, al borde del colapso. Además, también se ha confirmado que el Ejército alemán enviará equipos médicos a Portugal, según informó el Ministerio de Defensa luso.



CONTROLES DE FRONTERAS



Entretanto, España y Portugal reintrodujeron en la medianoche del domingo los controles interiores en la frontera común hasta el próximo 10 de febrero con el fin de contribuir a frenar los contagios.



No obstante, se permitirá la entrada al territorio español a ciudadanos españoles y su cónyuge o pareja, a residentes en España, a residentes en otros Estados miembros o Estados asociados Schengen que se dirijan a su lugar de residencia habitual, debidamente acreditado y a quienes vayan a transitar o permanecer en el territorio español por cualquier motivo exclusivamente laboral, que incluirá a los trabajadores transfronterizos, trabajadores sanitarios y del transporte.



Además, se contempla el tránsito de aquellas personas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad, o por motivos humanitarios y el personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en España, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de sus funciones oficiales, así como los participantes en viajes de Estado y los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas para ejercer sus funciones.



Las entradas y salidas del territorio español a través de la frontera interior terrestre con Portugal sólo podrá realizarse por los pasos autorizados y durante los horarios que se establezcan.