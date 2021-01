Victoria de LA Clippers ante New York Knicks por 115-129

LA Clippers logró vencer frente a New York Knicks como visitante por 115-129 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks ganaron en casa contra Cleveland Cavaliers por 102-81. Por su parte, los de LA Clippers también derrotaron fuera de casa a Orlando Magic por 90-116, por lo que tras este resultado completaron una racha de cuatro triunfos seguidos. LA Clippers, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 16 partidos ganados de 21 jugados, mientras que New York Knicks está empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con nueve victorias en 21 partidos disputados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a a los dos contendientes, con movimientos en el marcador hasta concluir con un 31-29. Después, en el segundo cuarto nuevamente hubo varios cambios de líder en el marcador hasta finalizar con un resultado parcial de 34-37. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 65-66 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de LA Clippers aumentaron su diferencia, alcanzaron una diferencia de 12 puntos (82-94) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 26-35 y 91-101 de total. Finalmente, durante el último cuarto volvió a distanciarse el equipo visitante, llegó a ir ganando por 16 puntos (113-129) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 24-28. Tras todo esto, el duelo concluyó con un resultado final de 115-129 para los jugadores del equipo visitante.

Durante el partido, destacaron las acciones de Kawhi Leonard y Paul George, que consiguieron 28 puntos, tres asistencias y cuatro rebotes y 17 puntos, cinco asistencias y ocho rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Julius Randle e Immanuel Quickley por sus intervenciones en el encuentro, con 27 puntos, cinco asistencias y 12 rebotes y 25 puntos, tres asistencias y tres rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, el próximo duelo de LA Clippers será contra Brooklyn Nets en el Barclays Center. Por su parte, el próximo rival de New York Knicks será Chicago Bulls, con el cual se medirá en el United Center.