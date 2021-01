Victoria de Houston Rockets ante New Orleans Pelicans por 112-126

Houston Rockets logró ganar a domicilio a New Orleans Pelicans por 112-126 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de derrotar en casa a Milwaukee Bucks por 131-126. Por su parte, los visitantes también ganaron en casa frente a Portland Trail Blazers por 104-101, por lo que tras el encuentro completaron una racha de seis victorias seguidas. Con este resultado, Houston Rockets acumula hasta el momento nueve victorias en 18 partidos jugados en la competencia, mientras que New Orleans Pelicans se queda con siete victorias en 18 partidos disputados.

Durante el primer cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans fueron los principales protagonistas, de hecho, consiguieron un parcial de 10-2 y tuvieron una diferencia máxima de 11 puntos (35-24) y finalizó con un resultado de 35-27. Tras esto, durante el segundo cuarto Houston Rockets logró recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 15-2 y amplió la diferencia hasta un máximo de 19 puntos (56-75) durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 22-48. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 57-75 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto New Orleans Pelicans reducía distancias en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 15-1 hasta finalizar con un resultado parcial de 27-24 y un total de 84-99. Finalmente, en el último cuarto New Orleans Pelicansel equipo local también recortaba distancias de nuevo en el marcador, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 10-0, aunque no fue suficiente para poder vencer el partido y el cuarto acabó con un resultado parcial de 28-27. Tras todo esto, el partido concluyó con un resultado de 112-126 a favor de Houston Rockets.

El triunfo de Houston Rockets se debió en parte gracias a los 27 puntos y nueve rebotes de Christian Wood y los 20 puntos, siete asistencias y seis rebotes de Victor Oladipo. Los 26 puntos, cuatro asistencias y siete rebotes de Zion Williamson y los 15 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes de Eric Bledsoe no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

En la próxima jornada de la NBA, New Orleans Pelicans se verá las caras con Sacramento Kings en el Smoothie King Center. Por su parte, Houston Rockets se enfrentará a Oklahoma City Thunder en el Chesapeake Energy Arena.