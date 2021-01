Venezuela.- Venezuela pide explicaciones a España tras acusar a Leopoldo López de planificar un atentado desde la embajada

18/01/2021 El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA SUDAMÉRICA LATINOAMÉRICA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA



El 'chavismo' acusa al dirigente opositor de ordenar un atentado con bomba contra la Asamblea Nacional mientras estaba acogido en la Embajada española en Caracas



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha pedido este domingo explicaciones al Gobierno de España después de acusar al dirigente opositor Leopoldo López, exiliado en España, de ordenar y planificar un ataque con bombas contra el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, que se realizaría durante una sesión ordinaria del parlamento, mientras estaba acogido en la Embajada española en Caracas.



"Aún desde España, el señor Leopoldo López planificó un ataque con bombas a la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a mostrar todas las pruebas, y fue capturada la persona que iba a colocar los aparatos explosivos en medio de una sesión de la AN la semana pasada", ha afirmado en una rueda de prensa.



Así, Rodríguez ha emplazado al Gobierno español a pronunciarse al respecto. "Algo debe decir el Parlamento español y el presidente (Pedro) Sánchez ante esta serie de actos en la Embajada de España en Venezuela. Queda claro que (el presidente de Colombia, Iván) Duque ampara todo tipo de acción de criminales en Colombia", ha señalado.



Rodríguez ha señalado en particular a las gestiones realizadas por López durante los meses que pasó acogido en la Embajada española en Caracas y ha apuntado al exembajador Jesús Silva.



"Jesús Silva fue embajador y luego encargado de negocio de la embajada de España en Venezuela. Fue el mayordomo de Leopoldo López mientras se encontraba en la residencia del embajador de España en Venezuela (...). Todos los delitos, todos los recursos que se dispusieron para el entrenamiento de desertores, terroristas en Río Hacha, Maicao y La Guajira todo se planificó con la complicidad de Jesús Silva. ¿Qué tiene que decir el Gobierno del Reino de España sobre esto?", ha planteado Rodríguez.



Tras la rueda de prensa de Rodríguez, Leopoldo López ha publicado en Twitter que las acusaciones forman parte de un "mal show". "Hoy el títere de Maduro sigue con su mal show. En primer lugar, puras mentiras, como siempre. En segundo lugar, quien usa el asesinato y la tortura es el régimen del cual eres cómplice y que está señalado por ONU de cometer crímenes de lesa humanidad", ha argumentado.



CAPITÁN DESERTOR



Rodríguez ha presentado documentación que implicarían a López y al presidente autoproclamado Juan Guaidó en estas conspiraciones, que contarían con el apoyo del Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque. "Trump da la orden del derrocamiento, Duque es el operador que recibe las órdenes de Trump y coordina con López, y Juan Guaidó es un lacayo político, económico y psicológico de López", ha afirmado.



En concreto, ha mostrado un vídeo del capitán desertor Juan Gutiérrez Aranguren, capturado recientemente por los organismos de seguridad de Venezuela, quien confesó haber recibido entrenamiento en tres campamentos en Colombia para incursiones armadas en Venezuela, ubicados concretamente en Río Hacha, Santa Marta y La Guajira.



López y Guaidó se han involucrado en el entrenamiento de desertores, homicidas y paramilitares en Colombia y han mantenido alianzas con narcoparamilitares colombianos "que hacen vida en la frontera occidental de Venezuela con Colombia", específicamente en la región de La Guajira y el Norte de Santander, ha apuntado.



Entre los planes que preparaban estaba el asesinato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de altos representantes de los poderes públicos y de civiles.



Rodríguez ha explicado que Gutiérrez viajaba en una de las dos embarcaciones que participaron en la llamada Operación Gedeón para introducir a individuos armados en Venezuela a través de Macuto, en el estado de La Guaira, pero su lancha no llegó al litoral.



Una vez descubierto el plan, Gutiérrez fue dejado en Puerto Cruz y se refugió en una zona montañosa, para luego viajar a La Guaira y de allí a Caracas. Después, intentó pasar a Colombia, pero fue capturado por las fuerzas de seguridad venezolanas.



Posteriormente hizo una confesión voluntaria, acogiéndose al sistema de delación estipulado en las leyes venezolanas. Así, relató cómo fue custodio de López durante el periodo que pasó en la prisión de Ramo Verde, cuando éste le ofreció la posibilidad de sumarse a las maniobras de desestabilización, o cómo fue torturado y asesinado el periodista Ricardo Durán.



En estos hechos Rodríguez implica al mayor general Clíver Alcalá, al teniente coronel de la Guardia Nacional Ilich Sánchez y al miembro de la Policía municipal de Chacao Fred Mavares, quien sería responsable de la muerte de Durán, asesinado el 20 de enero de 2016.



Rodríguez ha explicado que la Asamblea Nacional ha creado una comisión especial para investigar estos hechos. "Hemos decidido conformar una Comisión Especial para que investigue todos esos hechos perpetrados a nuestro país desde la República de Colombia", ha remachado.