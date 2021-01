Uribes califica de "histórico" el acuerdo con la baronesa Thyssen para que su colección se quede en España

15/12/2020 El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, durante la inauguración de la exposición "Concepción Arenal: la pasión humanista 1820-1893", en la Biblioteca Nacional, en Madrid (España), a 15 de diciembre de 2020. La exposición recoge los hitos biográficos que forjaron el carácter de Concepción Arenal y los grandes temas de la trayectoria de la que fuera una de las grandes pensadoras y figura clave de la cultura española del siglo XIX. CULTURA Ricardo Rubio - Europa Press



El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado con la baronesa Thyssen para que se quede su colección en España por un plazo de quince años y con la inclusión de 'Mata Mua' de Paul Gaugin.



"Era necesario que volviera 'Mata Mua', que es el buque insignia de la colección. Me parecía imprescindible", ha señalado en declaraciones a Europa Press Rodríguez Uribes, quien ha asegurado que el acuerdo está "completamente cerrado" y que queda formalizar el contrato de arrendamiento por quince años.



Para el ministro, 'Mata Mua' "era, es y será" el centro de la colección. "Ahora con más razón con todo lo que ha sucedido este año, es una obra maravillosa que va a ser un referente todavía más. Este grandísimo acuerdo se puede calificar como histórico, parecido al que se produjo con el barón", ha precisado.



'Mata Mua', realizado por Paul Gauguin en 1892, era una de las 429 obras que formaban parte del préstamo de la colección propiedad de Carmen Thyssen firmado en 1991 con una duración de diez años y que desde entonces se ha renovado de manera anual desde 2011. Sin embargo, a principios de 2017 la baronesa reclamó al Ministerio de Cultura un nuevo marco de relaciones con el Estado por entender que el contrato de 2002 estaba "obsoleto".



Desde entonces, el Ministerio, inicialmente con Íñigo Méndez de Vigo, después con José Guirao al frente y ahora con José Manuel Rodríguez Uribes, han mantenido negociaciones con Carmen Thyssen para la firma de un nuevo contrato que ha obligado a renovar periódicamente la garantía de Estado de las obras.



El actual acuerdo supondrá el pago de 6,5 millones de euros anuales a la baronesa. "La valoración son 14 millones de euros y es una cantidad bastante inferior. Estoy satisfecho. Son 6,5 millones con 'Mata Mua' y los más de 400 cuadros de la colección que son extraordinarios", ha dicho Uribes.



No obstante, el acuerdo no incluye otras obras que también salieron de las instalaciones del museo como el cuadro 'Martha Mckeen de Wellfleet' de Hopper; 'El puente de Charing Cross', de Monet; o 'Caballos de carreras en un paisaje', de Degas.



En este sentido, Rodríguez Uribes ha explicado que los cuadros "que salieron ya salieron" y que habría que preguntarle a Carmen Cervera si ha vendido alguno.



"Esos cuadros ya dependen de la voluntad de ella, que podía vender y sacar sus cuadros libremente porque no había ningún acuerdo. Ella los había cedido pero podía sacarlos en cualquier momento y con este acuerdo el Estado se garantiza que durante los próximos quince años la colección no se toca", ha recordado.



En este punto, el ministro ha apuntado que en el año 2036 el acuerdo se culminará con una opción de compra por parte del Estado, que hasta entonces tiene el "compromiso" por parte de la baronesa de que la colección se quede en el Museo Thyssen.



UNA NEGOCIACIÓN "DIFÍCIL" PARA UN ACUERDO "ESTABLE"



Al ser preguntado por la dificultad de la negociación del acuerdo, Uribes ha señalado a Europa Press que ha estado "muchos meses" reunidos con Carmen Cervera, con la que también se ha reunido "de forma discreta muchas veces". "Era necesario la discreción para llegar a buen puerto, hemos actuado todos de buena fe. También su hijo Borja Thyssen ha estado con buena voluntad de que el acuerdo llegara", ha dicho.



"Supongo que ha sido una dura negociadora. Ha sido difícil porque había intereses diferentes. Tenía que ser un acuerdo global, estable y a un precio que, dadas las circunstancias, no podía ser el del preacuerdo de 2019, sino que tenía que ser un poco más bajo", ha manifestado.



En su opinión, el éxito del acuerdo alcanzado, en el que ha "ayudado" la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha sido "generar el clima de confianza entre los dos". "También nos ha ayudado Carmen Calvo, todo eso favorece", ha concretado.



UNIR LAS DOS COLECCIONES, UNA DECISIÓN TÉCNICA



Respecto a si se van a unir las colecciones de Carmen Cervera y del barón Thyssen, Uribes ha aclarado que "eso será el resultado de cómo se diseñe el plan museístico". Así, ha afirmado que será una decisión de "política museística" y la organización de las colecciones "será una decisión fundamentalmente técnica".



Las últimas garantías del Estado para las 425 obras que formaban parte de la Colección Thyssen --sin contar ya con el 'Mata Mua'-- oscilaban en torno a los 365 millones de euros. Cultura ha señalado que la colección está valorada en 1.040 millones de euros y cuenta con pinturas y esculturas de artistas como Braque, Brueghel el Viejo, Canaletto, Fragonard, Gauguin, van Gogh, Juan Gris, Kandinsky, Matisse, Miró, Monet, Nolde, O'Keeffe, Picasso, Pissarro, Renoir y Rodin, entre otros.



Con este acuerdo, se pone fin a nueve años de prórrogas del préstamo que la baronesa Thyssen-Bornemisza de Kászon había acordado con el Estado en 2002 y que debían prorrogarse cada pocos meses. Se produce así el reencuentro de las dos colecciones, la del barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza y la de la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza.



Además, el Ministerio y la Fundación Thyssen-Bornemisza han acordado colaborar en la ordenación definitiva del museo de pintura que está organizando en Sant Feliu de Guíxols (Girona), según ha informado Cultura en un comunicado.



"Hemos hecho un acuerdo muy redondo, muy completo, además con esa opción de compra final del Estado. He agradecido a la baronesa su generosidad, ha tenido en cuenta no sólo sus intereses propios de una colección privada, sino que ha pensado que era imprescindible para España que la colección se quede y más en estos momentos tan difíciles", ha subrayado Rodríguez Uribes.



En este sentido, ha añadido que este acuerdo "es un mensaje de fortaleza para el país", que supone el "reencuentro" de dos colecciones y que va a permitir al Museo Thyssen "desarrollarse con la estabilidad necesaria, sin incertidumbre".



El ministro ha explicado que con este acuerdo el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen "se complementan". "El Prado tiene obras maravillosas católicas, el Reina Sofía es del Prado hacia adelante y el Thyssen es el más panorámico de todos, porque sigue desde el renacimiento hasta el siglo XX", ha comentado.



"Estamos felices, hemos llegado a un acuerdo después de nueve años de prórrogas, inestabilidad e incertidumbre y de 20 años sin encontrar una solución estable para el museo. Esta estabilidad de quince años con una opción de compra es una noticia histórica", ha celebrado Uribes.