Un tercio de los hoteles españoles abrió todo 2020, pero con niveles de ocupación por debajo del 40%

15/09/2020 Interior de una habitación del hotel Four Seasons Madrid, ubicado en el Centro Canalejas, en Madrid (España), a 15 de septiembre de 2020. El hotel Four Seasons Madrid acepta reservas a partir del próximo 25 de septiembre, fecha prevista para su apertura parcial. ECONOMIA Marta Fernández Jara - Europa Press



Los ingresos por habitación caen casi un 70% por la baja ocupación



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Aproximadamente un tercio de los establecimientos hoteleros han logrado permanecer abiertos durante todo el año y los que han optado por no cerrar apenas han registrado niveles de ocupación por debajo del 40%, según el barómetro elaborado por la consultora Cushman & Wakefield, a partir de los datos aportados por la consultora STR de 1.200 hoteles que suman 165.000 habitaciones.



El informe asegura que la recuperación a corto plazo se deberá orientar a la demanda doméstica y al segmento ocio, sobre todo los fines de semana, fiestas nacionales y temporada vacacional.



El segmento de eventos y reuniones se seguirá viendo afectado, mientras que la demanda internacional dependerá de la evolución de la pandemia, el ritmo de vacunación y las acciones gubernamentales aplicadas al tránsito de viajeros.



En cuanto a los indicadores, la industria hotelera no supera el 30% de ocupación en el acumulado del año, lo que representa un descenso del 59% con respecto al año anterior, empujando al RevPAR (ingreso medio por habitación disponible) a caer un 67,8% (hasta los 27 euros). El ADR (tarifa media diaria disponible) en cambio, sigue mostrando resiliencia con un descenso solo del 21%, situándose en los 90 euros.



Estos datos corresponden únicamente a los hoteles que han tenido actividad durante 2020 que, en algunos destinos, no supera el 30% del total.



LA OCUPACIÓN SE DESPLOMA EN DESTINOS NACIONALES



La temporada vacacional, en la que la situación pandémica no permitió recuperar la actividad hotelera en los destinos de sol y playa, y la llegada de la segunda ola del virus, que también limitó las opciones vinculadas al puente de la Constitución y periodo navideño, han dejado tras de sí el peor año histórico para la industria hotelera española.



Estos datos, además, contrastan con la evolución del trienio 2017-2019 en el que se obtuvieron récords históricos en muchos destinos tanto de ingresos como de ocupación.



Según los datos del Barómetro, la ciudad con una mayor ocupación en los establecimientos abiertos ha sido Zaragoza con un 38%. Barcelona como destino urbano y Baleares como vacacional registraron las ocupaciones más bajas de toda España en 2020 (Baleares con una media del 23,7% y Barcelona con un 25,7%). La mayor caída respecto al año pasado la registra Barcelona con un -67% de ocupación.



El informe señala que en el conjunto de 2020, el ADR ha caído un 21% pasando de 114 euros en 2019 a 90 euros. "Aunque el descenso es importante la industria ha hecho un esfuerzo por no entrar en una caída de precios que no beneficiaría la recuperación cuando se levanten paulatinamente las restricciones", explican los expertos.



En este aspecto, la menor corrección de precios ha tenido lugar en Canarias donde solo han bajado un 3% mientras que en Barcelona ha sido del 31% pasando de los 142 euros del año 2019 a los 98 euros de 2020.Le siguen de cerca Bilbao (-29,6%), Sevilla (-28,1%) y Madrid (-25,1%). Estos destinos urbanos han estado afectados por la falta de movilidad internacional y la desaparición del turismo de negocio.



LOS INGRESOS POR HABITACIÓN CAEN CASI UN 70%



Los ingresos por habitación disponible (RevPAR), han registrado un retroceso del 68% en 2020 en el conjunto de España. La baja ocupación es la principal causa, unida al descenso también del precio medio. Los precios llegaron a bajar el pasado año hasta un 77,5% en Barcelona (de 112 a 25 euros), un 69,1% en Sevilla (de 78 a 24 euros) y un 69% en Baleares (de 91 a 28 euros). La caída en Madrid fue del 69%



El informe muestra como en los países donde se está abriendo el turismo con menos restricciones, como es el caso de Dubai, donde a fecha de hoy ya tienen un 30% de la población vacunada, la recuperación de actividad es muy rápida y se encuentra ya en cifras similares a las de 2019. Allí la ocupación este mes de enero ya supera el 70%, o Maldivas, donde la ocupación en los meses de diciembre y enero superó el 80%.