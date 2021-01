Tai rompe la 'burbuja' de Carolina Marín

Redacción deportes, 31 ene (EFE).- La taiwanesa Tai Tzu Ying rompió la 'burbuja' de Carolina Marín al vencer en la final del circuito mundial a la española por 14-21, 21-8 y 21-19 en 67 minutos de partido.

Marín, vencedora de los dos primeros torneos ganando en la final a Tai, no pudo cerrar el círculo ante la número uno mundial en una final en la que ambas demostraron que son las dos mejores del mundo en estos momentos.

En el primer set, Marín salió muy agresiva dispuesta a conseguir el título de maestra que faltaba en su palmarés y Tai no pudo frenar el vendaval onubense.

La segunda manga fue extraña, en el sentido de que la taiwanesa se encontró rápidamente con ventajas importantes en el marcador y Marín dejó marchar el set sin la lucha que en ella es característica.

En el tercer y definitivo set, Tai y Marín dieron una demostración de calidad, entrega, lucha, pasión y ganas de victoria. Tras un inicio dominador de Tai, 3-0, Marín sacó a la gran campeona que tiene dentro para igualar un marcador y mantener la paridad hasta el descanso, 10-11.

Carolina Marín, en la reanudación, amasó un parcial de 5-0, al pasar del 10 iguales al 10-15. Tai reaccionó y volvió a igualar el marcador, que llegó al final con un empate a 19 y la tensión en la pista disparada.

Los dos últimos puntos fueron de la jugadora taiwanesa y el título se le escapó entre el cordaje de su raqueta a una Carolina Marín que ganó dos títulos y cayó en una final épica que, no obstante, refuerza a la española en lo moral de cara a este importante año en el que sus objetivos son los Juegos Olímpicos de Tokio y el Mundial onubense.