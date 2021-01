Sorribes tropieza y Bolsova brilla en primera ronda

La tenista española Sara Sorribes Tormo. EFE/EPA/YOAN VALAT /Archivo

Melbourne (Australia), 31 ene (EFE).- La española Sara Sorribes cayó frente a la joven promesa estadounidense Caty McNally por 6-2, 6(3)-7 y 6-3; mientras que su compatriota Aliona Bolsova brilló tras eliminar por 6-3 y 6-0 a la india Ankita Raina en la primera ronda de los torneos que engloban las ‘Melbourne Summer Series’ como preparación para el Abierto de Australia.

La castellonense Sorribes se sometió a un arduo trabajo físico que no tuvo recompensa tras levantar una pelota de partido en el segundo set y frenar el estado de gracia de su joven rival de 19 años durante el primer parcial y gran parte del segundo.

McNally, quien cuenta con dos títulos de Grand Slam junior en modalidad de dobles, accedió al cuadro final del torneo ‘Gippsland Throphy’ tras la inesperada baja de la japonesa Nao Hibino.

Por su parte, Bolsova no tuvo ninguna complicación para superar el obstáculo de primera ronda del Yarra Valley Classic tras derrocar a Raina en un partido que no alcanzó la hora de duración.

La española de 23 años se enfrentará en la siguiente ronda a la ganadora del partido que enfrentará a la veterana australiana Samantha Stosur y la checa Marie Bouzkova.