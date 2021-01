Sagasti pide a los peruanos unirse para vencer la peor crisis en más un siglo

Un policía controla la circulación de personas en Lima (Perú), durante la cuarentena en el país. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 31 ene (EFE).- El presidente de Perú, Francisco Sagasti, llamó este domingo a sus compatriotas a unirse para superar "la peor crisis de salud y económica en más de un siglo", causada por la pandemia de la covid-19, que ha llevado a imponer desde este domingo una nueva cuarentena en diez de las 25 regiones del país.

"Trabajemos juntos para superar la peor crisis de salud y económica en más de un siglo", invocó Sagasti en un mensaje televisado en el que reiteró su llamado a respetar las restricciones sanitarias para frenar el impacto de la segunda ola de la pandemia, que ya ha colapsado los hospitales en varias regiones peruanas.

El gobernante aseguró, además, que durante este año su país contará con las vacunas necesarias para inmunizar a los 24 millones de ciudadanos mayores de 18 años y expresó su reconocimiento al trabajo de las "miles de personas que están y han estado en la primera línea de atención de la pandemia de coronavirus".

UNA CUARENTENA DIFERENTE

Sagasti enfatizó que esta cuarentena, que incluye a Lima Metropolitana, una ciudad de 10 millones de habitantes, será "diferente" a la que paralizó al país el año pasado, durante el Gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020).

La medida, dictada hasta este 14 de febrero para Lima Metropolitana, Lima provincias, Callao, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac, busca evitar "cualquier desplazamiento que no sea absolutamente necesario", agregó.

El gobernante recordó que es "focalizada" en las regiones más golpeadas, pero se autorizan las "actividades esenciales", además de atender "la salud física y mental", al permitir que se compren artículos esenciales, las consultas y tratamientos médicos, y salir una hora diaria "para caminar y ejercitarse".

Sagasti reconoció que "aún así, disminuirá" el crecimiento económico "de manera efectiva", por lo que el Gobierno entregará un bono de 600 soles (unos 169 dólares) a 4,2 millones de hogares, brindará alimentos y apoyo a los comedores populares y dará medidas de apoyo tributario a las empresas.

VACUNAS PARA TODOS

Después de que los sondeos de opinión señalaran en los últimos días que el 48 % de los peruanos afirma que no piensa vacunarse contra la covid-19, el gobernante enfatizó que "las vacunas han sido la principal arma de lucha contra las epidemias".

Confirmó, en ese sentido, que este 9 de febrero llegará al país el primer lote de un millón de vacunas del laboratorio chino Sinopharm, "que forma parte de un acuerdo para suministrar hasta 38 millones de dosis" y será destinado a inmunizar al personal sanitario y de "primera línea" de lucha contra la pandemia.

Además, el Gobierno ha hecho gestiones para que la iniciativa Covax Facility adelante una entrega de vacunas, "muy probablemente de Pfizer y Astrazeneca, durante el primer trimestre" de este año.

Sagasti reiteró que también se está en "negociaciones finales" con Pfizer para comprar 9,9 millones de vacunas, mientras que Astrazeneca entregará a su país 14 millones de dosis a partir de septiembre próximo.

Tras indicar que se negocia acuerdos con las farmacéuticas Johnson & Johnson, Moderna y Gamaleya, afirmó que "todo esto significa que Perú contará con las vacunas necesarias para proteger a la población durante 2021".

TRABAJO CON HONESTIDAD

El presidente peruano, que ejercerá funciones hasta el próximo 28 de julio, admitió que todos los peruanos están "fatigados y angustiados" por la pandemia, el "luto" que afrontan, así como la pérdida de trabajos y de "la libertad" de abrazarse, darse la mano y visitar a amigos y familiares.

"Es difícil, lo reconozco, pero todos debemos hacer un esfuerzo adicional", invocó antes de pedir que todos sean "parte de este gran esfuerzo nacional para superar la crisis de la pandemia".

"Confiamos en todos ustedes, queridos compatriotas", agregó antes de pedirle a los peruanos que "tengan la absoluta confianza, la seguridad" de que su Gobierno está "actuando con honestidad".

GRAN CAÍDA DE POPULARIDAD

Este domingo, una encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señaló que la aprobación de la gestión de Sagasti cayó 37 puntos con respecto a diciembre pasado, al pasar de un 58 % de respaldo a un 21 %.

El sondeo, publicado por el diario La República, indicó que el 47 % de la población califica de "regular" la forma como el presidente y sus ministros manejan la crisis sanitaria, mientras que un 22 % afirma que lo están haciendo "muy mal", un 21 % considera que está "mal", un 7 % que lo hacen bien y solo un 2 % "muy bien".

A pesar de ello, un 61 % de los encuestados afirmó que la principal razón por la que no se ha podido controlar la pandemia en el país es por los ciudadanos "irresponsables" que no acatan las medidas sanitarias y un 25 % por la "incapacidad" del Gobierno.

MÁS DE 3.900 NUEVOS CASOS Y 170 FALLECIDOS

Las últimas cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud (Minsa) reportaron otros 3.976 casos y 171 fallecidos, con lo que el total de infectados subió a 1.133.022 y 40.857 los decesos, desde que llegó la epidemia al país, en marzo pasado.

Además, se informó de otros 6.235 recuperados, lo que elevó a 1.045.854 el total de personas que ya fueron dadas de alta en un centro médico o cumplieron con su cuarentena domiciliaria.

De esa manera, en Perú hay actualmente 46.311 casos activos de la enfermedad, de los cuales 11.715 están hospitalizados y 1.859 de estos en unidades de cuidados intensivos (UCI), que prácticamente han visto superadas su capacidad de atención.