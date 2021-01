Rashford une su voz contra los ataques racistas por internet

El jugador del Manchester United Marcus Rashford afirmó que el racismo en internet muestra "lo peor de la humanidad", después de que el delantero inglés se convirtiese en la última estrella de la Premier League en ser objeto de insultos racistas.

Rashford fue atacado después del empate sin goles de su equipo contra el Arsenal en el estadio Emirates el sábado, lo que alejó a los 'Diablos Rojos' a tres puntos del líder Manchester City.

"Lo peor de la humanidad y las redes sociales", tuiteó Rashford. "Sí, soy un hombre negro y cada día vivo orgulloso de lo que soy".

"Nadie, ni ningún comentario, me hará sentir diferente. Así que lo siento si estaban ustedes esperando una reacción contundente, no la encontrarán aquí", añadió el jugador de 23 años.

Destacado activista contra la pobreza alimentaria de los niños, Rashford afirmó que no compartirá los detalles de las agresiones verbales ya que muchos de sus seguidores son niños.

"No comparto capturas de pantalla. Sería irresponsable hacerlo, y como podéis imaginar no hay nada original en ello. Tengo a niños preciosos de todos los colores siguiéndome y no necesitan leer eso", añadió.

El defensor del Chelsea Reece James, Romaine Sawyers (West Bromwich), Axel Tuanzebe y Anthony Martial (Manchester United) también fueron objeto de insultos racistas esta semana.

La Federación inglesa (FA) reiteró el sábado su compromiso en contra de cualquier tipo de discriminación.

En un comunicado en su cuenta de Twitter, la FA afirmó: "Estamos unidos junto a todo el fútbol al aborrecer todo tipo de abuso racista. Eso no es aceptable en ningún sector de la sociedad".

jw/nr/iga/psr