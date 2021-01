¿Qué piensa Terelu Campos del nuevo programa de María Teresa Campos?

11/10/2020 TERELU CAMPOS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 31 (CHANCE)



María Teresa Campos está de enhorabuena y es que por fin tiene lo que tanto anhelaba: un programa de televisión. Una noticia que ha contado públicamente en 'Sábado Deluxe' y que le ha hecho volver a tener una motivación que le aporta felicidad en su vida. Y es que tras finalizar Qué tiempo tan feliz, la veterana presentadora de televisión no ha vuelto a tener un espacio propio donde realizar su trabajo como comunicadora, pero eso se ha terminado con 'La Campos móvil', un formato donde realizará entrevistas y podrá sentirse realizada de nuevo.



Terelu Campos, que ayer no tuvo una tarde fácil en Viva la vida, nos confesaba a la salida de Telecinco que está muy feliz por su madre, ya que todo lo que sea bien para ella, también lo es para sí misma: "Todo lo que sea bueno para mi madre es maravilloso para todos".



No cabe duda de que las hijas de María Teresa Campos tienen que estar especialmente felices por esta nueva andadura televisiva de la presentadora, ya que además de tener un canal de Youtube donde estaba realizando entrevista todos estos meses, va a tener un programa para la gran pantalla.



En cuanto a si Terelu Campos irá como invitada en el programa de su madre, nos ha confesado que: "No tengo ni idea, no sé cómo es, yo hago lo que quieran". Minutos antes de la entrevista con Jorge Javier Vázquez, la colaboradora tenía prisa por llegar a su casa y ver el programa en directo: "A eso voy, a verlo, déjame que me vaya a mi casa".