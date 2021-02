Protestan en el sureste de México por feminicidio de médica que indignó al país

Personas marchan hoy mientras protestan para exigir justicia por el feminicidio de una médica en San Cristobal de las Casas (México). EFE/Carlos López

San Cristóbal de las Casas (México), 31 ene (EFE).- Más de 300 personas marcharon este domingo en Chiapas, en el sureste mexicano, para exigir justicia por el feminicidio de la médica Mariana Sánchez, quien apareció ahorcada tras interponer una denuncia por abuso sexual que las autoridades ignoraron.

Ante la indignación nacional que ha despertado el caso, la manifestación partió de la Plaza de la Resistencia del centro de San Cristóbal de las Casas hasta la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde se sumaron organizaciones civiles, maestros y estudiantes.

Los manifestantes llevaban pancartas y mantas para exigir justicia y la renuncia del director de la facultad de medicina y del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde la joven de 24 años realizaba su pasantía.

"Pensamos y creemos firmemente que ha sido una negligencia, no solo de las instituciones administrativas sino también de las académicas dado que la universidad no ha sido acompañante total en este proceso para la familia en la búsqueda de la justicia", expresó Ana, una de las manifestantes, a Efe.

El caso de Mariana, egresada de la licenciatura en medicina de la Unach, ha causado indignación nacional desde el hallazgo de su cuerpo este jueves porque días antes denunció una violación durante su servicio social en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, de la selva de Chiapas.

Mariana presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) y un reporte en la Secretaría de Salud del Estado, a la que pertenecía, pero la primera mostró indiferencia por el caso y la segunda solo le ofreció un mes de vacaciones.

"Mariana es un caso piloto de muchos de los abusos y excesos con las mujeres respecto a la violencia y al feminicidio, todos estamos sabedores y dolidos en estos momentos por la pandemia, por la caída de médicos y enfermeras que han caído y (esto) es inconcebible", manifestó la activista Mayda Gil.

El crimen trasciende después de que México registró en 2020 un aumento anual del 0,3 % en los feminicidios, lo que significa que al menos 1.015 mujeres murieron en un asesinato tipificado por violencia machista o de género.

Los manifestantes se concentraron en las puertas de la universidad, donde hicieron un mitin en el que reclamaron justicia y acusaron al Gobierno de Chiapas de permitir un estado de feminicidios.

"Mariana era una pasante de servicio social como tal, aún era estudiante de esta universidad y por lo tanto se le debió garantizar sus derechos y protección de los derechos humanos, no solo como estudiante sino también como mujer y prestadora de servicios de salud", reclamó Ana.

Al término de la marcha, los manifestantes colocaron veladoras, flores y pancartas en la universidad para honrar la memoria de Mariana.

La fiscalía de Chiapas afirmó en un comunicado que el cuerpo no presentaba huellas de violencia y agresión sexual, y la necropsia de ley determinó que la causa de muerte fue "asfixia mecánica por ahorcamiento".

Pero la Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno federal anunció que ha aplicado el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género, por lo que trabaja con el Gobierno de Chiapas para "esclarecer el feminicidio".

El titular de la Secretaría de Salud federal, Jorge Alcocer, emitió un comunicado este domingo en el que "manifiesta su indignación y reitera su postura de cero tolerancia hacia las conductas y manifestaciones de violencia de género".

Mitzi Fuentes Gómez