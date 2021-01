Presidente de Honduras espera que caso contra su hermano en EEUU vaya a segunda instancia

Tegucigalpa, 30 Ene 2021 (AFP) - El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, espera que una "segunda instancia" judicial en Estados Unidos pueda revisar el caso de su hermano, un exdiputado hallado culpable de narcotráfico por un tribunal de Nueva York.En entrevista concedida el viernes a la AFP, el mandatario dice confiar en que los jueces percibirán que las acusaciones contra Juan Antonio "Tony" Hernández, responden a una venganza de jefes de cárteles de droga que su gobierno desarticuló. "Tony" fue hallado culpable por un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos como narcotráfico y posesión de armas, delitos que el juez puede castigar con al menos 40 años de cárcel.Las represalias, dice el presidente, lo envuelven también a él, pues narcotraficantes presos aseguran que apoyaron económicamente su campaña presidencial a cambio de que él les permitiera operar.En el poder desde 2014, el abogado Hernández recuerda que su gobierno ha extraditado a 23 capos. Y que fue él quien pidió apoyo de Estados Unidos, que reconoce a su vez la baja en el tránsito de drogas por Honduras en un 83%.Desde el Palacio José Cecilio del Valle, casa de gobierno, reafirma también que el 27 de enero de 2022, cuando culmine su segundo mandato, se "apartará de la vida pública", a escribir sus memorias.JOH, como lo conocen en su país por sus iniciales, aborda temas de seguridad, narcotráfico y diplomacia. P: ¿Desaparecieron los cárteles en Honduras o los extraditados tienen relevos?R: Los principales cárteles de la droga que estuvieron dañando al país por casi 20 años o más, están desarticulados. Pero esto es como la hierba, que también retoña (...) Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. P: ¿Tiene la certeza de que no ingresaron fondos de la droga a su campaña, como señalan acusaciones de fiscales desde Estados Unidos?R: Fuimos muy enfáticos en que no queríamos relación con ningún tipo de dinero que tan siquiera aparentara, no digamos que fuera, ilegítimo [En 2015 admitió que empresas vinculadas a un desfalco en el seguro social financiaron su campaña, ndlr].Ya en la segunda campaña fui el promotor de una ley sobre recaudación de dinero para la campaña [Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos].Lo importante es que haya una política que todos los días se perfeccione, para evitar que (ingrese) dinero mal habido y después (los aportantes) traten de cobrar la factura. P: La Fiscalía de Nueva York cree lo contrario y cuenta con testimonios de narcotraficantes que lo acusan de recibir dinero para favorecerlos... ¿qué piensa de eso?R: Los pájaros disparando a las escopetas. Asesinos confesos, uno de 78 asesinatos, gente que violaba niñas (...)Buscan que les bajen las penas, que les regresen sus bienes, o que le dejen a su familia algo, además (es) por venganza. A muchos de ellos los capturamos nosotros y los entregamos allá (a Estados Unidos) o están en cárceles de Honduras y otros se fueron a entregar por la presión que les hicimos.Sabíamos que iba a haber consecuencias pero no vamos a descansar hasta el último día de gobierno en una lucha que significa la paz de Honduras. P: Su hermano fue hallado culpable en Estados Unidos por vínculos con estos capos...R: Hay dos dimensiones, la dimensión de hermano, de familiar, al ver a mi madre, al ver a los sobrinos (hijos de Tony), a mis hermanos, y al conversar en el seno familiar es algo fuerte, es algo que golpea muy duro.Pero también soy presidente de un país y (...) nadie está por encima de la ley. Ahora bien, cuando yo escucho a asesinos confesos decir ridiculeces, pues se ve claramente el deseo de venganza. P: Pero lo hallaron culpable [espera sentencia para marzo] ¿qué cree que va a pasar con esta decisión?R: Habrá que ver cómo quedan los testimonios de estas personas una vez que el juez se dé cuenta de quiénes son (...) Como todo proceso judicial, siempre tiene una segunda instancia. P: ¿Qué relación espera con el presidente estadounidense, Joe Biden, sobre todo en temas migratorios? [Cuando desde 2018 se organizan desde Honduras masivas caravanas con personas que buscan mejores condiciones de vida en Estados Unidos, ndlr] R: Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos (...) para la construcción de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras El Salvador), una política pública para atacar la raíz del problema migratorio, que en aquel momento era la inseguridad, la falta de oportunidades (...)Yo espero que Biden comparta con nosotros estas responsabilidades comunes. Estoy seguro que el liderazgo de Washington entiende que la mejor inversión para Estados Unidos y para Centroamérica es construir prosperidad aquí, así ganamos todos.nl/mav/lda -------------------------------------------------------------