Los Lakers ganan el duelo de las dinastías; Grizzlies y Rockets amplían sus rachas de triunfos

Houston (EE.UU.), 31 ene (EFE).- Primer gran duelo de la temporada de las mejores dinastías en la historia de la NBA con Los Angeles Lakers de vencedores frente a los Celtics de Boston en un partido cargado de igualdad, suspense y un protagonista inesperado que aseguró el triunfo a los actuales campeones de liga.

Mientras que la jornada también dejó los triunfos brillantes de Memphis Grizzlies y Houston Rockets, ambos de visitantes, que les permitió ampliar sus respectivas rachas ganadoras, todo lo contrario de lo que les sucedió a los Dallas Mavericks.

Volvió el pívot Anthony Davis y junto al alero LeBron James fueron los líderes que guiaron a los Lakers a vencer de visitantes por 105-106 a los Celtics, que tuvieron al ala-pívot Jayson Tatum y al escolta Jaylen Brown de estrellas que mantuvieron a su equipo en la lucha.

Los dos primeros se combinaron para 48 puntos, 21 rebotes y nueve asistencias, mientras que Brown y Tatum lo hicieron con 58 tantos, capturaron 10 balones bajo los aros y dieron seis pases de anotación.

Las cuatro estrellas hicieron que el partido se mantuviese sin decidir (95-96) hasta la última jugada que protagonizaron los bases, el reserva Alex Caruso, de Lakers, con la mejor acción defensiva, que impidió que anotase Kemba Walker, el titular de los Celtics, la canasta que hubiese cambiado el marcador final.

No se dio y los Lakers (15-6) se llevaron del TD Garden de Boston la victoria que les permitió romper racha de dos derrotas consecutivas, mientras que los Celtics (10-8) perdían el segundo partido seguido y también al base-escolta Marcus Smart, que sufrió una aparatosa caída en el cuarto periodo y se lastimó la pierna izquierda.

El escolta reserva De'Anthony Melton tuvo 20 puntos, cinco rebotes y dos asistencias como mejor anotador de los Grizzlies, que derrotaron a domicilio 112-119 a los Spurs de San Antonio, en duelo de equipos por el liderato de la División Suroeste.

La victoria fue la sexta consecutiva para los Grizzlies (8-6) que desbancan a los Spurs (11-9) del primer lugar de la clasificación.

Los Grizzlies estaban ansiosos por jugar después de permanecer inactivos durante 12 días debido a los protocolos de salud y seguridad relacionados con la pandemia de Covid-19, que tiene establecidos la NBA.

Memphis, que jugaba por primera vez desde el pasado 18 de enero después de que se pospusieran cinco partidos debido a problemas de rastreo de contactos, también tuvo el apoyo del base Ja Morant que se erigió en el jugador más completo del equipo al conseguir un doble-doble de 19 tantos y 11 asistencias.

El ataque de los Spurs lo lideró el escolta reserva Derrick White con 18 puntos, incluidos tres triples, pero el resto del equipo nunca tuvo el poder físico suficiente para competir con Grizzlies.

Los Rockets (9-9) ya tienen en el pívot Christian Wood a su nueva estrella y jugador franquicia que les aportó 27 puntos y les ayudó a ganar a domicilio 112-126 a los New Orleans Pelicans y conseguir el quinto triunfo consecutivo.

Wood, quien jugó para Nueva Orleans durante parte de la temporada 2018-19, anotó 11 de 13 tiros de campo, incluidos 3 de 4 triples, de los 20 que tuvo el equipo, y capturó nueve rebotes.

El alero Gordon Hayward y el base novato, el reserva LaMelo Ball, encestaron 27 puntos cada uno que ayudaron a los Charlotte Hornets a ganar por 126-114 a los Milwaukee Bucks, que sufrieron la segunda derrota en noches seguidas de acción.

De nuevo, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo dirigió el ataque de los Bucks (11-8) al quedarse a las puertas de un triple-doble (34 puntos, 18 rebotes y nueve asistencias), pero el resto del equipo no respondió de la misma manera, en defensa.

El veterano base Chris Paul logró un doble-doble de 29 puntos y 12 asistencias en el ataque de los Phoenix Suns que ganaron de visitantes por 105-111 a los devaluados Dallas Mavericks, que perdieron el quinto partido consecutivo y bajaron su marca a 8-12.

De nuevo, el base esloveno Luka Doncic fue el líder al anotar 29 puntos, incluidos 18 en el tercer periodo con ocho seguidos en racha de 12-0, pero no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota.

Doncic también ocho rebotes defensivos, dio siete asistencias y perdió cuatro balones.

El base Damian Lillard consiguió 44 puntos y nueve asistencias como líder del ataque de los Trail Blazers de Portland, que vencieron a domicilio 122-123 a los Bulls de Chicago.

Además Lillard, que terminó con ocho triples, anotó uno cuando se agotaba el tiempo reglamentario y selló la victoria.

Otro base All-Star, Stephen Curry tuvo 28 puntos, incluidos seis triples de ocho intentos, y acabó al frente del ataque balanceado de los Golden State Warriors (11-9) que se impusieron por 118-91 a los Detroit Pistons (5-15), a los que han ganado en 9 de los últimos 11 enfrentamientos que han tenido en la Bahía de San Francisco.

El escolta-alero Jimmy Butler volvió a la acción en plan estrella al aportar 30 puntos, ocho asistencias y siete rebotes como líder del Miami Heat (7-12) que venció con suspense por 105-104 a los Sacramentos Kings (8-11) y rompieron racha de cinco derrotas consecutivas.