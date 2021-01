Las tres noticias más polémicas de este mes de enero

MADRID, 27 (CHANCE)



Sin duda, enero del 2021 ha venido cargado de actualidad informativa. Son muchos los hechos noticiosos que han ocurrido en estos 31 días, pero sin duda, hay tres en concreto que han ocupado las horas de los programas de televisión y las páginas de los digitales. María Teresa Campos, Isabel Gemio, Fabiola Martínez, Bertín Osborne, Isabel Pantoja... todos ellos protagonistas en este mes que se despide dejando el listón muy alto para los demás de este año.



POLÉMICA ISABEL GEMIO Y MARÍA TERESA CAMPOS



María Teresa Campos era entrevistada por Isabel Gemio y lo cierto es que nada fue como ambas pensadas. La madre de Terelu Campos se sintió humillada, menospreciada y maltratada oralmente por la que consideraba su amiga por hacerle unas preguntas que no esperaba para nada.



Días más tardes era Isabel Gemio quien se pronunciaba en su perfil de Instagram confesando que nunca quiso que María Teresa Campos se sintiese incómoda, pidiendo respeto y sobre todo, paz. La periodista ha quedado relegada a un canal de Youtube donde hace lo que quiere y cómo quiere, pero no está a gusto con las críticas que recibe por compañeros de la profesión



SEPARACIÓN FABIOLA MARTÍNEZ Y BERTÍN OSBORNE



Hace dos fines de semana, Viva la vida emitía en directo una noticia que nos dejaba de lo más tristes posible: Bertín Osborne y Fabiola Martínez ponían fin a su relación matrimonial. Algo que ambos confirmaban y aseguraban a la prensa que el divorcio se llevaría con el máximo cariño posible, ya que ninguno quiere ver sufrir al otro y para ambos lo más importante son sus hijos.



Días más tardes y tras las especulaciones a las que se vieron sometidos por algunos periodistas, ambos utilizaban sus redes sociales para desmentir que pudiese haber problemas con el divorcio ya que se firmó la separación de bienes absoluta el mismo día que se prometieron. Una noticia que nos ha afectado ya que era una de las parejas más duraderas en la prensa sensacionalista y que sin duda, la vamos a echar mucho de menos.



ISABEL PANTOJA, EN EL PUNTO DE MIRA



Isabel Pantoja ha vuelto a estar en el punto de mira aunque lo cierto es que después de la entrevista que dio su hijo en 'Cantora: la herencia envenenada' en noviembre, no se ha dejado de hablar de ella. En esta ocasión, hace justo un semana, Kiko Rivera se volvía a sentar en el plató del Deluxe para hablar sobre la relación con su madre.



Tras meses de espera, el dj aseguraba que tomaría medidas legales contra ella y Agustín Pantoja si no se ponían en contacto con él para explicarle los pufos económicos que le han generado. Tras no producirse esta conversación, parece que el hijo de la tonadillera tendrá que enfrentarse legalmente contra su madre y su tío.