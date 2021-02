La voluntad de Paquirri sigue sin cumplirse, ¿dónde está el dinero?

25/09/2019 Paquirri EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 1 (CHANCE)



Llevamos semanas hablando del patrimonio económico de Paquirri fuera de España y esta noche que se ha sentado Kiko Rivera en el plató del Deluxe hemos conocidos nuevos y sorprendentes datos sobre los movimientos que hubo en el pasado de esas cantidades de dinero. Como no podía ser de otra manera, la familia Salvatierra sigue presente y se han dado nuevos datos sobre lo que ocurrió con el patrimonio del torero.



Kiko Rivera ha explicado cómo se enteró del dinero en América: "En el cuaderno particional que yo tengo aparece dinero del extranjero, pero sí que es verdad que en ese cuaderno no aparece lo de Venezuela. Nosotros sabemos que hay algo porque lo que sabemos, yo me doy cuenta en el primer momento y llamo a Salvador Salvatierra porque yo me encuentro con su hija en Madrid y le pido el teléfono. Coge el teléfono, le explico quién soy y me dice que me llama en cinco minutos. No me vuelve a llamar. Luego, me han contado que se le ha visto por aquí en Madrid. Una vez más se demuestra que no se cumple la voluntad de mi padre. No existe justificación ninguna de lo que hace mi madre".



Unos movimientos un tanto extraños y que sabemos, de primera mano, que Isabel Pantoja cuando murió Paquirri se hizo amiga íntima de la mujer de Salvador Salvatierra para salvaguardar ese dinero. Paloma García Pelayo ha contado que el primer viaje que hace fuera de España la cantante no fue a Venezuela como se ha publicado, sino a Paris a esquiar, que fue con Kiko Rivera y el matrimonio Salvatierra: "Antes de eso viaja a París porque se va a esquiar, va a ver al matrimonio Salvador Salvatierra".



Más tarde, se produjo el dichoso viaje a Venezuela en el que Isabel Pantoja se dejó fotografiar con Salvador Salvatierra y que ese reportaje salió en una revista de tirada nacional en España. En total, el equipo de abogados de Kiko Rivera calcula que el dj tenía que haber recibido la cifra de 2.619.284 euros. Cantidad que no ha visto todavía y que se pregunta ¿dónde está?