La UE empieza a preparar un plan de "biodefensa" contra la próxima crisis sanitaria

Bruselas, 31 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se reunió este domingo por videoconferencia con los consejeros delegados de distintas empresas farmacéuticas para hablar del plan de "biodefensa" que Bruselas quiere poner en marcha contra la próxima crisis sanitaria.

En la reunión participaron las empresas con las que Bruselas ha firmado acuerdos de compra de vacunas contre la Covid, que incluyen a BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac y Sanofi.

El objetivo es crear un programa público-privado de biodefensa para responder a enfermedades y desarrollar vacunas frente a ellas.

"Hoy me reuní por videoconferencia con los consejeros delegados de empresas que fabrican vacunas. El objetivo: nuestra nueva iniciativa para reforzar la preparación sobre biodefensa. Estamos debatiendo cómo abordar las variantes de Covid-19 y aumentar la fabricación, estar mejor preparados para futuras pandemias", indicó Von der Leyen en un tuit al término de la reunión.

La discusión "exploró los requisitos para el desarrollo, fabricación y la aprobación acelerada de vacunas para las variantes de Covid en la UE", según un comunicado difundido por la Comisión al término del encuentro.

"Fue una reunión muy constructiva, con numerosas sugerencias prácticas", según la CE.

La pandemia de Covid ha puesto de relieve "que las capacidades de fabricación son un factor que limita" y que "es fundamental abordar estos desafíos".

Además, la aparición de variantes preocupantes "plantea la amenaza inminente de una eficacia reducida de las vacunas aprobadas recientemente" por lo que hay que "prepararse" frente a ese riesgo.

En las próximas semanas tendrán lugar "más discusiones con la industria y otros sectores relevantes", señaló la Comisión.

NUEVA AUTORIDAD PARA RESPONDER A EMERGENCIAS SANITARIAS

En el marco de los preparativos de su nuevo proyecto sobre biodefensa, Bruselas tiene previsto establecer una Autoridad de Respuesta y Preparación para Emergencias Sanitarias de la UE (HERA), para ofrecer un enfoque más estructurado de la preparación frente a pandemias.

En particular, ese organismo permitirá ayudar a anticipar amenazas e identificar respuestas.

Con vistas a ello, "se está poniendo en marcha una respuesta piloto sobre la preparación europea sobre biodefensa", con el objetivo de financiar el diseño y desarrollo de vacunas y ampliar la fabricación a corto y medio plazo, "poniendo en el foco también a las variantes de COVID19", señala el comunicado de Bruselas.

Según la Comisión, la industria "será un socio importante" en el proyecto y la colaboración se centrará "tanto en mejorar la preparación para una pandemia de Europa a medio plazo como en ayudar a abordar los desafíos más inmediatos relacionados con la Covid".

La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides y el titular de Mercado Interior, Thierry Breton, estuvieron también presentes en el encuentro de este domingo, así como la directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cook.

"La Covid-19 ha demostrado la necesidad de una acción coordinada para anticipar y responder a las urgencias sanitarias", dijo esta semana el portavoz comunitario Eric Mamer al anunciar la reunión.

"No podemos esperar a la próxima pandemia para empezar a prepararnos", dijo por su parte hace unos días la jefa del Ejecutivo comunitario en un discurso en el Foro de Davos.

Se tratará de un mecanismo permanente que pretende asegurar "financiación que se pueda prever a largo plazo" y reunirá a "empresas tecnológicas de vanguardia, productores de primera fila y reguladores como la Agencia Europea del Medicamento o la Comisión Europea", dijo entonces Von der Leyen.

Desde el inicio de la pandemia de Covid la UE, al igual que otras regiones, ha tenido dificultades, primero para abastecerse del equipamiento médico y de ciertos medicamentos y principios activos, y en estos momentos para obtener y distribuir las vacunas en los plazos previstos.