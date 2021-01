Kiko Rivera, estos son los frentes que tiene abiertos y que aclarará en el 'Deluxe'

31/01/2021 KIKO RIVERA EN EL PLATÓ DE 'GH VIP' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 31 (CHANCE)



Kiko Rivera se sienta esta noche de nuevo en el Deluxe para hablar públicamente sobre la guerra que tiene abierta contra su madre. Ha pasado justo una semana desde la última vez que el dj hablase públicamente con Jorge Javier Vázquez en aquella maravillosa entrevista en la que informaba que si su madre no se ponía en contacto con él en menos de 24 horas, emprendería acciones legales contra ella y su tío Agustín Pantoja por los tejemanejes económicos que han llevado a cabo a lo largo de estos años en su nombre.



"Cuantas veces en sueños me he escapado contigo" una de las frases que Isabel Pantoja ha cantado millones de veces sobre los escenarios refiriéndose a Paquirri en el tema 'Pensando en ti'. Y es que cada vez tenemos más dudas de hasta que punto la cantante se aprovechó de la situación económica de su marido para quedarse con todo lo que pudiese y mas.



Hoy, Kiko Rivera tendrá que aclarar públicamente cómo ha evolucionado la relación con su madre en estos siete días y es que aunque parezca una tontería, en tan solo 24 horas puede pasar de todo en esta familia. En primer lugar, tendrá que explicar si su madre se puso en contacto con él o no, algo que muchos tertulianos han confesado ya en programas de televisión y la respuesta es 'no'.



También tendrá que hablar sobre las medidas legales que ha interpuesto a su tío Agustín Pantoja y su madre, detallar en qué consiste cada una y las 'irregularidades' que han llevado a cabo cada uno. Ya saben que Kiko firmó un papel, que no recuerda, en el que cedía sus poderes a estos dos y hay grandes cantidades de dinero que se han pedido a su nombre.



Además, este sábado era el cumpleaños de su hija pequeña, Carlota. No sabemos si Isabel Pantoja, en medio de esta guerra con su hijo, habrá enviado un mensaje a Irene Rosales para felicitar a su nieta. Algo que también tendrá que contar el dj en el plató del Deluxe. Muchos frentes abiertos e informaciones que no han salido aún a la luz, pero que el joven tendrá que aclarar.



Y es que no solamente va a hablar de su madre, ya que en el promo del programa asegura que tanto su hermana, como su prima, aseguran públicamente que no se quieren posicionar, pero sin embargo está claro que apoyan a Isabel Pantoja. Quizás estemos siendo testigos de un nuevo enfrentamiento de Kiko Rivera con su primísima y hermanísima. Todo ello y mucho más esta noche en Telecinco a las 22:00h.