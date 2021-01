19/11/2019 Isabel Pantoja felicita a su nieta Carlota por su cumpleaños. MADRID, 31 (CHANCE) Mucho se ha hablado desde este sábado si Isabel Pantoja había felicitado a su nieta y hoy, Irene Rosales ha confesado en Viva la vida que si que hubo una llamada telefónica con la que la cantante se puso en contacto con su nieta para felicitarla en el día de su cumpleaños. Un comportamiento que nos alegra, ya que como todo el mundo sabe la situación de la tonadillera con su hijo y nuera es bastante delicada. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 31 (CHANCE)



Mucho se ha hablado desde este sábado si Isabel Pantoja había felicitado a su nieta y hoy, Irene Rosales ha confesado en Viva la vida que si que hubo una llamada telefónica con la que la cantante se puso en contacto con su nieta para felicitarla en el día de su cumpleaños. Un comportamiento que nos alegra, ya que como todo el mundo sabe la situación de la tonadillera con su hijo y nuera es bastante delicada.



Emma García le preguntaba a la colaboradora si Isabel Pantoja había felicitado a su hija y esta respondía: "Sí, ella me escribe un mensaje, me pregunta si puede llamar a la niña y automáticamente recibo la llamada. Como estaba mi hermana en casa, le doy el teléfono a ella para que sea menos tenso para ella y fue ella quien hizo la videollamada con la niña". Isa Pantoja también se puso en contacto con ella para felicitar a la pequeña Carlota, así lo ha contado la colaboradora: "Bien, también recibimos la felicitación de su padre y del pequeño"



La presentadora del programa ha aprovechado para saber si Kiko Rivera vio ayer la información en exclusiva que dio el programa sobre el patrimonio económico que tenía Paquirri fuera de España y su mujer ha explicado que: "Él me ha dicho: 'alucinante'". La colaboradora de Viva la vida ha asegurado que su marido está tranquilo ante la entrevista que tiene esta noche en el Deluxe: "Va tranquilo, pero cuando va a un plató no va a pasearse".