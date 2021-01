Fútbol.- Simeone: "Lo que me ocupa es tener a todos de la mejor manera para lo que venga"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que tuvieron este domingo un partido "muy disputado" ante el Cádiz, que sacaron (2-4) gracias a una competencia que crece y a un Luis Suárez que mete goles también de falta directa para un líder que sigue "partido a partido".



"Todos los partidos son un paso importante para llegar a los objetivos. Hoy fue difícil, íbamos a sufrir. Cuando encontraron el 2-3 se metieron de lleno en el partido y evidentemente nos complicaron con muchos centros y nos llevó a un esfuerzo grande. Hasta el final fue muy disputado", dijo en rueda de prensa.



"En fútbol nos preocupamos por seguir en la misma línea y buscar mejorar. No teníamos a Carrasco ni a Mario y el equipo respondió muy bien, necesitamos que la competencia se eleve. Defender bien te da la posibilidad de estar siempre en partido y potenciar el talento. La situación ideal es encontrar las que te hagan defender bien y ser contundente ofensivamente", añadió.



Por otro lado, el 'Cholo' fue preguntado por el primer gol de Suárez, de falta directa. "El otro día estaban entrenando tiros libres, comentamos que hacía tiempo que no hacíamos gol de falta y Luis decía que él sí había hecho goles así, yo que no le había visto tantas veces, entonces por eso nos sonreímos cuando hizo el gol de tiro libre", afirmó.



"Para seguir la línea necesitamos seguir agarrados al partido a partido, a mejorar en los entrenamientos. Después se acercará la Champions y queremos llegar hasta el final, necesitaremos a todos. Lo que me preocupa y ocupa es tener a todos de la mejor manera para todo lo que posiblemente venga", terminó.