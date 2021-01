Fútbol.- Marcelino: "Siendo un tiempo para cada equipo, un empate no hubiera sido injusto"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, se mostró contento porque su equipo enseñó, al menos en el segundo tiempo, la buena línea desde su llegada, y apuntó que "un empate no hubiera sido injusto" en el Camp Nou, donde venció (2-1) el Barça.



"Vamos a coincidir casi todos en cuál es el análisis del partido. Jugamos un primer tiempo alejado de lo que queremos y hemos demostrado que podemos y un segundo tiempo que viene siendo la línea habitual de todos los partidos salvo el primero contra el Barça", dijo en rueda de prensa.



El técnico de los vascos, que ganaron la Supercopa de España a los catalanes, lamentó ese primer tiempo. "Estoy muy satisfecho por el nivel del segundo tiempo, metiendo en dificultades al Barça. Jugamos contra el Barça en su campo y aquí muy pocos logran puntuar, a parte de eso, tuvimos una pérdida, nos incomodamos, estuvimos espesos y nos costó mucho", afirmó.



"Pisamos poco el área, exigimos poco a su defensa. El segundo tiempo, fenomenal. Siendo un tiempo para cada equipo un empate no hubiera sido injusto. En el segundo tiempo fuimos superiores al Barça y eso dice mucho y bien de estos jugadores, del trabajo y lo que el Athletic quiere hacer", añadió.



Además, Marcelino, que no quiso hablar del árbitro para "fijarse en el balón y los rivales", se refirió a la filtración del contrato de Messi este mismo domingo con una única afirmación. "Leo es un extraordinario futbolista y una vez más lo ha demostrado", terminó.