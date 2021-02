Fútbol.- Koeman: "Sin Messi no se puede aspirar a muchas cosas"

Sobre la publicación del contrato del argentino: "Es una mala intención de hacer daño"



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, lamentó la "mala intención" de la filtración del contrato de Leo Messi este domingo, después de que el argentino demostrara una vez más su importancia para el club, en la victoria (2-1) sobre el Athletic Club.



"Sensación muy buena, es un partido complicado contra un equipo fuerte. El equipo estuvo muy bien, sobre todo en la primera parte, merecimos algún gol más para estar más tranquilo. A pesar del empate la reacción del equipo ha sido importante y para mí ganamos con justicia", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.



El técnico culé se mostró contento con la actuación, en especial en el primer tiempo, pero molesto por la noticia sobre las ganancias astronómicas de Messi. "No más que otros días (motivado), Messi es un ganador que siempre quiere demostrar su calidad y su importancia en este equipo. Puede afectar, hay que respetar a gente tan importante que ha hecho tanto para este club, es una mala intención de hacer daño y para nosotros es importante estar unidos y estar concentrados en nuestro trabajo", afirmó.



"Hay que dejar aparte las cosas que se publican pero es muy complicado. Messi es muy importante, nos da mucha creatividad arriba y además su efectividad que hoy también ha demostrado. Sin Messi no se puede aspirar a muchas cosas", añadió, después de que el argentino abriera el marcador con un gran gol de falta.



Además, Koeman celebró el buen partido de Dembélé, que les volvió a dar "calidades que hay en pocos jugadores", la presencia de De Jong en el sitio de Busquets y de Umtiti en el once titular. "Los partidos que ha jugado ha estado bien y le necesitamos bien físicamente", dijo sobre el central.