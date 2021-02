Fútbol.-Griezmann resuelve y el Barça caza al Madrid

31/01/2021 FC Barcelona - Athletic Club DEPORTES LALIGA



Los de Koeman se ponen segundos con un 2-1 exigido ante el Athletic



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona venció (2-1) al Athletic Club en la jornada 21 de LaLiga Santander celebrada este domingo en el Camp Nou, gracias a un gol de Griezmann en el minuto 75, tres puntos que permiten a los azulgrana escalar a la segunda posición a costa del Real Madrid.



El cuadro culé encadenó su décima jornada seguida sin perder en Liga y, aunque la distancia con el líder Atlético de Madrid sigue siendo grande, 10 puntos y un partido más, el Barça encuentra su momento de sumar después de un arranque desastroso.



Aún hay Liga pero el líder no falla. Los rojiblancos habían vencido poco antes al Cádiz, con lo que el Barça saltó con esa sensación de no tener margen de error bien fresca. Los de Ronald Koeman volvieron a demostrar que tienen su idea y la saben ejecutar.



El Barça tuvo a Messi como gran cerebro, a pesar de que Pedri no entró esta vez tanto en juego, y a Dembélé y Griezmann como encargados de dar profundidad. El Athletic entró con pérdidas y no tan intenso como cabía de esperar y lo puso fácil.



Con De Jong haciendo de Busquets y Pjanic ante su gran oportunidad, el Barça mandó en el centro del campo y robó en su presión. Así encontró huecos, como una muy clara de Messi a los cinco minutos, mano a mano que salvó Unai Simón.



A los 20 minutos llegó el 1-0 del argentino, en una falta directa magistral. Los visitantes reclamaron que el contacto de Capa no fue tanto como para pitar la acción, pero Messi la aprovechó. Los desajustes en los vascos siguieron aunque no hubo más goles antes del descanso, con Dembélé impreciso.



El galo fue de lo mejor del Barça, por su intento y éxito en el uno contra uno, pero le faltó una buena elección final o definición. Un disparo desviado de Pjanic cerca estuvo de mandarlo a gol Messi con el pecho, en la última opción antes del descanso.



El argentino podía querer demostrar que vale lo que vale, en el día de la filtración de su contrato, pero en la segunda parte bajó el ritmo como el resto del Barça. Sin velocidad de juego, los de Koeman se vieron en manos de un Athletic con ganas.



Los vascos no habían enseñado nada o casi nada de su buen momento con Marcelino, con triunfo en la Supercopa de España ante los catalanes, pero crecieron tras el parón. Yuri fue una constante amenaza por banda izquierda y el Barça se dedicó a buscar la contra.



De una muy buena para sentenciar llegó el 1-1 para los vascos. De nuevo por la izquierda, esta vez Raúl García puso el centro que Jordi Alba se metió en propia molestado por De Marcos. Del mismo modo, Dembélé dejó la banda a Mingueza en el 2-1 de Griezmann, en un momento delicado para los de Koeman, con el Athletic apretando.



El Barça encontró a su 'Principito', como en la Supercopa, y esta vez el galo sí pudo celebrar, no un título pero sí tres puntos que le mantienen en la pelea por la Liga, empatados con un Real Madrid que el sábado perdió con el Levante. Seis partidos después, el Athletic pierde ante el que es su único verdugo en una era Marcelino que sigue con trabajo por delante en mitad de tabla. FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - ATHLETIC CLUB, 1. (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Araujo, Jordi Alba; Pjanic (Sergi Roberto, min.67), Frenkie De Jong, Pedri, Griezmann (Lenglet, min.84), Dembélé (Braithwaite, min.87) y Messi.



ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Capa (Lekue, min.84), Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Vencedor (Mikel Vesga, min.66), Dani García, De Marcos (Berenguer, min.67), Muniain, Raúl García y Williams (Villalibre, min.84).



--GOLES:



1 - 0, min.20, Messi.



1 - 1, min.49, Alba (propia puerta).



2 - 1, min.74, Griezmann.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano). Amonestó a De Jong (min.47) y Alba (min.50) por parte del Barça. Y a Raúl García (min.32), Yeray (min.39) y Capa (min.77) en el Athletic.



--ESTADIO: Camp Nou.