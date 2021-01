Fútbol.-El líder quiere LaLiga

El líder quiere LaLiga



El Atlético no falla en su visita a Cádiz y saca ya diez puntos al Real Madrid



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid ha solventado este domingo su visita al Ramón de Carranza imponiéndose al Cádiz (2-4), con un doblete del 'Pichichi' Luis Suárez, en la vigésima primera jornada de LaLiga Santander, un resultado que le permite sumar su octavo triunfo consecutivo para asentarse todavía más en el liderato.



Los de Diego Pablo Simeone no desaprovecharon el tropiezo del sábado del Real Madrid ante el Levante (1-2) y sellaron un sólido triunfo en el Ramón de Carranza ante un conjunto gaditano que ya había sorprendido a los blancos y al FC Barcelona.



Negredo mantuvo con vida a los de Álvaro Cervera con dos tantos en momentos clave, tras los goles de Suárez -el primero de falta directa y el segundo de penalti-, pero Koke, ya en el minuto 88, se encargó de confirmar la victoria colchonera. El líder acumula ya 50 puntos, los mismos que llevaba a estas alturas en la temporada de la consecución de su última liga, la 2013-14, y aventaja a los de Zinédine Zidane en 10 unidades.



Ante las significativas bajas de Yannick Carrasco y Mario Hermoso, ambos fuera tras dar positivo por coronavirus, el 'Cholo' apostó por reproducir su sistema con Marcos Llorente y Saúl Ñíguez como carrileros, una fórmula que permitió encontrar los primeros espacios ante un Cádiz bien plantado y muy serio.



Al cuarto de hora, Llorente encontró línea de fondo para poner un centro a Suárez, que se topó con Cala en su intento de probar a Ledesma. Los de Álvaro Cervera respondieron con una ocasión del 'Choco' Lozano, pero fue el uruguayo el que, al filo de la media hora, consiguió inaugurar el marcador.



Fue en una falta bastante alejada de la frontal del área, pero el charrúa, autor de los tantos de la victoria en las difíciles últimas salidas a Vitoria y Eibar, envió una rosca perfecta por encima de la barrera para sorprender al portero cadista (min.27).



Relajado tras el gol, el cuadro rojiblanco bajó su intensidad y se condenó ante un atento Álvaro Negredo; el delantero vallecano se aprovechó de la permisividad en la disputa de Lemar en el área, lo desbordó y colocó un disparo preciso al segundo palo para igualar la contienda (min.35).



El final de la primera parte todavía dejó mucho más. A solo uno de cumplirse el tiempo reglamentario y en un saque de esquina, Lemar colgó un balón que Saúl tocó, con la puntera en el salto, para picarla por encima de Ledesma (min.44).



Solo un minuto más tarde, el colegiado pitó penalti por mano de Koke en el área, pero anuló la decisión, muy protestada por los jugadores locales, al comprobar que el centrocampista tenía el brazo apoyado en el césped cuando tocó el esférico.



SUÁREZ DISPARA, NEGREDO RECORTA Y KOKE SENTENCIA



Nada más reanudarse el choque tras el paso por vestuarios, Marcos Mauro derribó a Lemar dentro del área y el 'Pistolero' uruguayo no falló a su cita con el gol; desde los once metros, Suárez engañó al guardameta local para aumentar su cuenta goleadora a 14 tantos, que le mantienen 'Pichichi' en solitario de LaLiga Santander.



De nuevo Negredo, en el minuto 71, dio vida al Cádiz al sacar provecho de un error en el despeje de la zaga colchonera para rematar mordido para poner un 2-3 que despertó los fantasmas atléticos. Fue el momento de Oblak, que tuvo que emplearse a fondo para desbaratar dos ocasiones claras del propio ariete madrileño y de Saponjic, dispuesto a amargar la visita de sus excompañeros.



Sin embargo, Koke, ya en el 88, despejó todas las dudas al empujar un balón atrás de Correa y sellar la victoria de los de Simeone, la octava consecutiva. El líder sigue igual de firme que siempre.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CÁDIZ, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 4 (1-2, al descanso).



--ALINEACIONES.



CÁDIZ: Ledesma; Iza (Garrido, min.54), Marcos Mauro, Cala (Malbasic, min.88), Jairo (Augusto Fernández, min.87); Salvi, Fali (Nieto, min.87), Jonsson, Perea; 'Choco' Lozano (Saponjic, min.66) y Negredo.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Felipe, Giménez; Llorente, Koke, Torreira (Vrsaljko, min.46), Saúl (Kondogbia, min.83); Lemar (Lodi, min.60), João Félix (Correa, min.60) y Luis Suárez (Herrera, min.84).



--GOLES:



0-1, min.28: Luis Suárez.



1-1, min.35: Negredo.



1-2, min.44: Saúl.



1-3, min.50: Luis Suárez, de penalti.



2-3, min.71: Negredo.



2-4, min.88: Koke.



--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño). Amonestó a Jairo (min.40) por parte del Cádiz y a Torreira (min.38), a Joao Félix (min.41), a Vrsaljko (min.73), a Koke (min.76) y a Kondogbia (min.85) por parte del Atlético.



--ESTADIO: Ramón de Carranza.