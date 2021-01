Fútbol.- El Barça golea al Real Madrid y el Levante se coloca segundo en la Primera Iberdrola

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona afianzó aún más su liderato en la Primera Iberdrola después de ganar este domingo con claridad (4-1) al Real Madrid, uno de sus principales perseguidores, resultado que aprovechó el Levante para situarse en la segunda plaza, en partidos correspondientes a la decimoctava jornada del campeonato.



Casi cuatro meses después de que el Barça golease (0-4) en Valdebebas a su rival, el equipo blaugrana le recibía en el Estadi Johan Cruyff avisado de la mejoría madridista desde entonces, pero, de nuevo, el actual campeón fue implacable y ya aventaja en cinco puntos al conjunto de David Aznar, y con tres encuentros menos.



El Real Madrid demostró estar más asentado que en octubre y fue más atrevido que en la primera vuelta donde prefirió esperar a su rival. Sin embargo, las locales no se inquietaron y poco a poco fueron las que más peligro llevaron a la portería de Misa Rodríguez, que no pudo evitar que Alexia Putellas abriera el marcador con un gran zurdazo al cuarto de hora.



El 1-0 hizo daño a las visitantes que a partir de ahí fueron dominadas mucho más por su rival, que no lo desaprovechó para sentenciar el duelo antes del descanso con los tantos de Jenni Hermoso y Oshoala. La nigeriana cerró la goleada en el minuto 70 y Olga Carmona, de penalti, hizo el tanto del honor para las madridistas en una segunda mitad que dejó también las expulsiones de Misa Rodríguez y Mapi León.



Esta derrota no fue desaprovechada por el Levante, que ascendió a la segunda plaza, que da acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, tras no fallar en su visita al colista Deportivo ABANCA, a quien batió por 1-3.



El conjunto de María Pry, pese a la decepción de la Supercopa de España, logró su sexta victoria consecutiva para mantenerse a dos puntos del liderato, aunque también con tres partidos más. La 'pichichi' Esther González hizo un doblete y Alba Redondo el otro tanto 'granota', mientras que Gaby puso emoción con el 1-2 en el tramo final.



Por su parte, el Atlético de Madrid se mantiene enganchado a una pelea por la segunda plaza que continúa teniendo muchos pretendientes de momento. Las rojiblancas olvidaron el duro revés ante el Levante (3-0) y sacaron una sufrida victoria por 2-1 ante el Eibar para alcanzar al Real Madrid en la tabla. Deyna Castellanos y Ludimila da Silva fueron las encargadas de remontar el tanto de Kgatlana.



También con 34 puntos se situó otro equipo madrileño, un Madrid CFF que está en un buen momento y que se llevó el derbi ante el Rayo Vallecano por 2-1 para encadenar su quinta victoria seguida. Al igual que el Atlético, el conjunto de Óscar Novillo tuvo que levantar un 0-1 (Pilar García) en la segunda parte a través de Hickmann y un tanto en propia puerta de Bulatovic.



Además, en la pelea por evitar el descenso, el Santa Teresa sacó un valioso punto en su visita al Sevilla al empatar a uno (Coleman por las locales y Lima por las visitantes), mientras que un tanto de Nicart dio una victoria importante al Espanyol en su duelo directo con el EDF Logroño.