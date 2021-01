Fiscalía identifica a dos guatemaltecos y dos mexicanos en una masacre de México

Vista de un vehículo con cuerpos calcinados hallado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en el municipio de Camargo (México). EFE/STR

Reynosa (México), 30 ene (EFE).- La Fiscalía del estado de Tamaulipas, en el noreste mexicano, identificó este sábado a cuatro de las 19 víctimas halladas incineradas en el ejido Santa Anita del municipio de Camargo, dos de ellas de Guatemala y dos mexicanas.

"Al momento se han identificado genéticamente cuatro víctimas, con la información de las familias, dos de ellas de nacionalidad mexicana y dos de nacionalidad guatemalteca", aseveró la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) en un comunicado.

Estas son las primeras víctimas identificadas oficiales después de que el pasado 22 de enero una llamada anónima alertara a las autoridades de Tamaulipas sobre dos camionetas abandonadas e incendiadas en un camino vecinal del municipio de Camargo, en donde estaban los 19 cuerpos quemados.

Se sospecha que la mayoría de las víctimas son migrantes de la comunidades de Comitancillos y San Marcos, Guatemala, según autoridades de ese país centroamericano.

La Fiscalía mencionó que para mayor transparencia y certidumbre se sumó personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (Segob), que mantiene comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Guatemala en México.

"Para lograr la identificación de las víctimas, la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, mediante el Equipo de Especialidades compuesto por Antropólogos, Odontólogos, Médicos forenses, Genetistas, Dactiloscopistas y Criminalistas, trabaja en la obtención de los 'Archivos Básicos de Identificación'", informó la FGJT.

También busca los perfiles genéticos (ADN) para la plena identificación de las víctimas conforme a los estándares internacionales, añadió en el texto.

Sobre los restos humanos, la Fiscalía informó que, de manera preliminar y a reserva del resultado antropológico, se determinó que 16 corresponden al sexo masculino, uno al femenino y dos pendientes de precisar debido al alto grado de calcinación.

También reveló nuevos hallazgos sobre los vehículos localizados.

"Son una camioneta Toyota, modelo Sequoia, 2008, con placas de circulación del Estado de Nuevo León (noreste de México) y una Chevrolet, Silverado, pick up, cabina y media; así como tres armas largas", precisó el comunicado.

Asimismo, los estudios de balística reconstructiva permitieron establecer que el vehículo Sequoia no contaba con impactos de arma de fuego y que la unidad tipo pick up presenta 113 disparos.

El texto oficial destacó que se mantiene colaboración y coordinación con la Fiscalía General de Justicia del vecino Estado de Nuevo León.

Gracias a ello, indicó, se permitió conocer que la camioneta Sequoia se ubicaba en el lugar donde fueron rescatados, el pasado 6 de diciembre, 66 extranjeros por elementos de la Policía Municipal del municipio de Escobedo, de ese estado, y del Instituto Nacional de Migración.

Los testimonios recolectados por Efe señalan que el viernes 22 de enero ingresó un comando de pistoleros del Cartel del Noreste (CDN) para buscar a un mando del grupo rival Cartel del Golfo (CDG), la organización criminal que controla la zona de Tamaulipas.

Tras un enfrentamiento los sicarios del CDN presuntamente buscaron al mando en toda la región y en una casa del poblado Santa Anita localizaron a 19 supuestos ciudadanos guatemaltecos, a quienes asesinaron en el lugar y después abandonaron en los límites con el estado vecino de Nuevo León.