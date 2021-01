Estados Unidos.- Un 24,4% de los ciudadanos europeos ya tiene cobertura 5G, frente al 76% en EE.UU. o el 93% en Corea del Sur

Un informe de la asociación Etno destaca la pérdida de terreno de las operadoras europeas a nivel mundial, con solo cuatro en el 'Top 15'



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Un 24,4% de los ciudadanos europeos tenía cobertura de al menos una red de la nueva tecnología móvil 5G a finales del tercer trimestre de 2020, lo que representa casi el doble en comparación con el 12,9% de finales de 2019, pero sigue siendo un dato muy inferior al registrado en otras grandes potencias mundiales como Estados Unidos (76%), Corea del Sur (93%) o Japón (34,4%).



Así lo recoge el informe 'El estado de las comunicaciones digitales' elaborado por Etno, la asociación que agrupa a los principales operadores de telecomunicaciones europeos, en colaboración con la firma de investigación Analysys Mason, que señala los "significativos progresos" realizados por las compañías del Viejo Continente para mejorar la conectividad de los ciudadanos.



En cuanto a la penetración de las redes de telefonía móvil, solo el 1,3% de los usuarios en el Viejo Continente usa actualmente servicios 5G, mientras que un 90,4% se conecta a las redes 4G, porcentajes que el informe prevé que aumenten hasta el 6,9% y el 92,2% en 2021, respectivamente.



En esta línea, Etno también destaca que las mejoras que se están registrando en conectividad también se producirán en la banda ancha fija, ya que prevé que la cobertura de fibra óptica hasta el hogar (FTHH) aumente desde el 43% de los hogares alcanzado en 2020 hasta el 50% en 2022.



Asimismo, el estudio señala que las métricas de demanda en Europa son "más débiles" que en otras partes del mundo, lo que, según apunta, podría estar afectando a la hora de que las compañías adopten modelos de negocio que contemplen un despliegue más rápido de las redes.



En concreto, señala que el gasto medio en el mercado de telecomunicaciones per capita en Europa es de 34,7 euros, frente a los 76,1 euros de Estados Unidos o los 52,5 euros de Japón. En esta línea, el ingreso medio por usuario en servicios móviles es menor en Europa (14,9 euros) que en Estados Unidos (36,9 euros) o Japón (28,1 euros).



INVERSIONES



Por otro lado, el informe recoge que las inversiones totales en telecomunicaciones en Europa alcanzaron los 51.700 millones de euros en 2019, lo que supone 6,4% más que los 48.600 millones de euros de 2018, de las que el 70% fueron realizadas por operadoras que forman parte de Etno.



Sin embargo, añade que hay señales que indican que la capacidad inversora del sector de las telecomunicaciones europeo está "bajo presión". Así, indica que la ratio de inversión de las empresas de Etno es del 18,7%, mayor que los niveles inferiores al 16% registrados por las compañías de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.



"Esto significa que las operadoras de la UE dedican una nivel relativamente mayor de sus ingresos a la inversión", incide la asociación, que agrega que lo preocupante es que, a pesar de ello, la inversión per capita en Europa (94,8 euros) es muy inferior a la de Japón (229,8 euros) o Estados Unidos (214 euros).



En cuanto a las subastas del espectro identificado para la prestación de servicios 5G, el informe recoge que, a día de hoy, solo Finlandia ha adjudicado todas las bandas, mientras que doce países no han subastado ninguna y catorce, entre ellos España, al menos una.



Por otro parte, Etno también subraya la "significativa" contribución que realiza el sector de las telecomunicaciones a la economía de la Unión Europea, ya que la aportación al PIB europeo de las operadoras asociadas a Etno alcanzó los 141.500 millones de euros en 2019, por encima de los 136.900 millones de euros de 2018.



MENOR PESO INTERNACIONAL



El informe también constata la necesidad de fortalecer el sector europeo de las telecomunicaciones, ya que la continuada fragmentación del mercado y los altos niveles de limitaciones regulatorias han contribuido a sus debilitamiento en los últimos años.



A este respecto, apunta que en 2020 todas las empresas europeas de telecomunicaciones perdieron terreno en el ranking de los 15 mayores operadores del mundo con respecto a años anteriores, en el que solo aparecen ya cuatro firmas europeas (Deutsche Telekom, Telefónica, Vodafone y Orange), frente a las seis de 2010.



En su opinión, esto refleja un mercado "fragmentado" con 39 operadores de telefonía móvil con red, pero también bajos niveles de digitalización y demanda, como refleja que el uso medio de datos per capita en Europa es de 6,08 GB, frente a los 11,08 GB en Estados Unidos o los 8,54 GB de Corea del Sur.



El director de Investigación de Analysys Mason, Rupert Wood, ha señalado que los operadores europeos siguen expuestos a "mayores presiones competitivas" que en otros lugares y, en consecuencia, tienen líneas de ingresos que cambian poco en relación con el aumento de la demanda. "A pesar de estas dificultades, continúan invirtiendo fuertemente en fibra y en infraestructura 5G para respaldar la recuperación europea y una agenda digital pospandémica", ha agregado.



Por su parte, la directora general de Etno, Lise Fuhr, ha subrayado que apoyan el esfuerzo de la Comisión Europea por lograr el liderazgo digital global para la UE, pero ha incidido en que esto requiere "un enfoque renovado en la inversión en 5G, fibra e innovación digital". "Las redes y los servicios digitales son la base de la competitividad global y la recuperación ecológica de Europa, que a su vez empoderará a los ciudadanos europeos", ha incidido.