España.- Castilla y León registra 1.381 nuevos casos, 38 fallecidos y 87 altas

VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)



Castilla y León suma este domingo 1.381 nuevos casos confirmados de COVID-19 --un millar menos que ayer-- lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 193.278, al tiempo que registra 38 nuevas víctimas mortales (35 en hospitales y tres en residencias), así como un total de 22.483 altas médicas, de ellas 87 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.



Las estadísticas publicadas este domingo registran 35 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 4.716 la cifra total de defunciones en estos centros.



Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 1.286 y los casos positivos a ellos vinculados aumentan hasta 8.891. De ellos, Ávila contabiliza 120 --diez menos--; Burgos, 70 --nueve menos--; León, 20 --dos menos--; Palencia, 91 --los mismos--; Salamanca contabiliza 284, 20 menos; Segovia, 367, cuatro menos; Soria se sitúa en 103, siete menos; Valladolid en 76 --ocho menos-- y Zamora 155, cinco más.



En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 193.278 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 1.381 en la última jornada. De esa cifra total, 186.480 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.



LEÓN A LA CABEZA, CON 296 NUEVOS POSITIVOS



Por provincias, León es de nuevo la que más positivos ha notificado en esta jornada, con 296 casos y un total de 32.981; seguida de Palencia con 216 nuevos para un global de 15.550; Salamanca contabiliza 202 nuevos y 27.170; Valladolid añade 184 y un total de 44.227; Segovia tiene 14.106, de los que 134 son nuevos; Zamora suma 105 casos y registra 11.945; Soria contabiliza 7.583, de ellos 93 nuevos; Burgos 86 para un total de 28.618 y Ávila 65 y un global de 11.098.



Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 4.681, 35 más que ayer. La mayor parte se registra en la provincia de León con 959 --cuatro más--, le sigue Valladolid con 929 --seis más--; a continuación figura Salamanca con 702 --siete más--; Burgos con 610 --uno más--; Zamora anota 375 --dos más--; Palencia se sitúa en 349 --uno más--; Segovia llega a los 319 --nueve más--, mientras que Ávila registra 273, dos más, y Soria alcanza los 200 --tres más--.



En el caso de las altas hospitalarias, estas suman 22.396, de las que se han computado 5.480 en Valladolid; 3.964 en León; en Burgos 3.168; en Salamanca, 3.058; en Zamora, 1.577; en Palencia, 1.565; en Segovia 1.565; en Ávila, 1.370 y en Soria 851.



CASI UN CENTENAR DE HOSPITALIZADOS MÁS



En cuanto a las hospitalizaciones, vuelven a aumentar tanto en planta como en UCIs hasta sumar un total de 2.345, 94 más que en el anterior parte. De estos pacientes, 2.032 se encuentran en planta --83 más que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) se elevan hasta 313, once más que en el anterior parte.



Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 95 por ciento de las camas en unidades de críticos, cuatro puntos más que en el anterior parte emitido.



Así, se informa de 54 hospitalizados en el Río Hortega de Valladolid; 49 en Hospital Clínico Universitario de la misma ciudad; 43 en el Complejo Asistencial de Salamanca; 43 en el complejo de León; 35 en el de Burgos; 24 en el de Palencia; 21 en el de El Bierzo; 14 en el de Segovia; 13 en el de Soria; doce en el de Zamora; y siete en el de Ávila.



ONCE RESIDENTES FALLECIDOS



En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se sitúa en 3.894 --once más-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.



De los fallecidos, 2.789 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, once más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.



Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.894 finados hasta el momento, 2.126 personas han perdido la vida en su residencia o centro, tres más que en el último parte, mientras que otras 1.768 lo han hecho en hospitales, ocho más.



Un total de diez residentes está aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, uno menos que en el anterior parte, y 1.735 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 38 menos.



En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en 293, de ellos 176 con positivo confirmado mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.



Además, se encuentran hospitalizados 20 residentes, los mismos que en el último parte, y se mantiene en 1.013 el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado.



Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19; mientras que otros 162 permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, los mismos datos que ayer.