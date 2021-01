ERC, CUP y PDeCAT discrepan del plan de Borràs para activar la independencia

La consellera Teresa Jordà interviene en el acto de campaña del candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonés, en Lloret de Mar, este domingo. EFE/ David Borrat

Barcelona, 31 ene. (EFE).- ERC, la CUP y el PDeCAT han mostrado este domingo sus discrepancias sobre el plan anunciado por la candidata de JxCat Laura Borràs para reactivar la declaración unilateral de independencia (DUI) aprobada en octubre de 2017.

Después de que Borràs prometiera reactivar la DUI si las fuerzas independentistas superan el 50 % de los votos y ella consigue ser investida presidenta de la Generalitat, los socios de JxCat en el Govern han marcado distancias.

La consejera de Agricultura y cabeza de lista de ERC por Girona, Teresa Jordà, ha advertido a JxCat de que "poner fechas límite en el calendario es un riesgo peligroso, porque muchas veces son mentira y generan frustración".

En términos similares se ha expresado la número dos del PDeCAT el 14F, Joana Ortega, quien ha pedido no "banalizar la independencia" porque eso genera "más frustración" y ha avisado de que la 'república catalana' no llegará al día siguiente de las elecciones.

También la CUP ha replicado a Borràs: su cabeza de lista por Lleida, Pau Juvillà, ha avisado de que "la independencia de Cataluña no se consigue reactivando de nuevo" la DUI de 2017.

Mientras tanto, el presidente del PP, Pablo Casado, ha protagonizado otro acto junto al candidato del PPC Alejandro Fernández.

En los últimos tres meses, Casado ha viajado a Cataluña prácticamente cada semana -y en alguna semana ha estado más de un día-, para apoyar a Fernández, que afronta las elecciones del 14F con el reto de revertir la fuga de votos que sufrió el PP hacia Cs en 2017.

En un acto en Badalona (Barcelona) junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al anfitrión, Xavier García Albiol, Casado ha afirmado que el PSC es "colaborador necesario" de ERC y JxCat, pues su objetivo es que los independentistas no retiren su "apoyo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según Casado, los socialistas tienen "un contrato ya firmado" con ERC pese a que en campaña se lancen reproches cruzados.

La noche electoral del 14 de febrero, ha pronosticado, "sacarán la botella de vino, el violín y las flores por San Valentín".

En la misma línea, Fernández ha dicho que Illa pretende "coger los votos constitucionalistas y dárselos a ERC", para así "blindar la superviviencia política" de Sánchez.

El vicepresidente del Ejecutivo catalán y candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido de que el PSC desea volver "a la Cataluña en blanco y negro" y ha subrayado que el 14F "sólo hay dos opciones" que pueden ganar: o ERC o "los partidos del 155, que tienen a un candidato que los aúna a todos, y también al Ibex y a jueces y fiscales, que es Salvador Illa".

Aún más explícita a la hora de personalizar sus críticas ha sido la candidata de JxCat, Laura Borràs, quien ha comparado a Illa con "la devolución de un producto defectuoso", que regresa a Cataluña como "cuota del PSOE", y ha exclamado: "¡Salvadnos de este Salvador!".

Illa, por su parte, ha hecho un llamamiento a recuperar en Cataluña el "respeto" hacia policías locales, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil, porque son "trabajadores que velan por el bienestar de todos" y a menudo se han visto "despreciados" durante los años del procés.

En el mismo acto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha asegurado que los gobiernos independentistas han llevado a Cataluña "a la pérdida del prestigio y del reconocimiento" en el exterior: "No sé si el mundo nos mira, pero nos ha dejado de admirar", ha afirmado.

La cabeza de cartel de En Comú Podem en las elecciones catalanas, Jéssica Albiach, ha acusado al PSC de no desvelar con quién pactará tras los comicios porque está "a la caza del voto de Ciudadanos" y reprochado a ERC que se plantee repetir un Govern con JxCat, una formación con una deriva "cada vez más trumpista".

Junto a Albiach ha intervenido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha afirmado que ERC y el PSC tienen posibilidades de pactar tras las elecciones a pesar de que durante la campaña se "excluyan", ya que, a su juicio, si los comunes tienen "fuerza", será posible superar los "vetos cruzados".

En una visita a Lleida, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido a la "permisividad" del PP y del PSOE "la impunidad" con la que actúa el independentismo en Cataluña.

En paralelo, un mitin convocado por Vox en Sabadell (Barcelona) ha derivado en incidentes, pese al dispositivo policial desplegado en la zona, entre simpatizantes de esta formación y manifestantes antifascistas que habían acudido al lugar para protestar por la celebración del acto.