El Wanderers no logra tomarse revancha y vuelve a caer ante el Nacional

En la imagen, Felipe Carballo (2-d) de Nacional celebra con sus compañeros un gol. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 31 ene (EFE).- El Wanderers no pudo tomarse revancha ante el Nacional después de perder la final del Torneo Intermedio ante los tricolores el 14 de enero, y volvió a caer por 2-1 en el duelo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura que se disputó en el Gran Parque Central.

El equipo visitante comenzó ganando gracias a una buena jugada colectiva que culminó en gol de Maximiliano Pérez y, en el momento en el que parecía acercarse el segundo, los tricolores se hicieron fuertes e igualaron las acciones con un gol de Renzo Orihuela.

Ni bien comenzó el segundo tiempo, un fuerte disparo de Felipe Carballo le dio la victoria al Nacional.

El partido fue intenso, con ambos equipos cometiendo muchas faltas y con un fuerte viento que se encargó de complicarle la noche a los futbolistas a la hora de jugar.

Pese a que estuvo gran parte con uno menos -por la expulsión del zaguero Orihuela-, el Nacional pudo aguantar los ataques de Wanderers que, aunque controló el balón en la mayoría del tiempo, no pudo concretar sus acciones de peligro.

Esta victoria era de suma necesidad para el Nacional ya que llevaba varios partidos sin conocer el triunfo y corría el riesgo de que sus perseguidores en la Tabla Anual acumulada se acercaran.

Ahora, el Nacional tiene asegurado seguir dominando la anual y se mete en la pelea por los primeros lugares de la clasificación del Torneo Clausura.

Quizás el punto más preocupante para los tricolores es que su goleador y capitán, el argentino Gonzalo Bergessio, sigue sin sumar goles y muestra un bajo rendimiento en el campo de juego.

A su vez, ahora deberá poner el foco en reemplazar a Orihuela en una semana particular, ya que este miércoles deberá enfrentarse a su tradicional rival, el Peñarol, en el estadio Campeón del Siglo.