El chándal se convierte en la mejor tendencia para este 2021

MADRID, 31 (CHANCE)



Cada vez más influencers y rostros conocidos de nuestro país apuestan por looks cómodos y sencillos para aparecer en sus redes sociales. Y es que, lejos de ir coquetas con vestidos y conjuntos de gala, muchas de ellas eligen el chándal como la opción perfecta para su día a día. La comodidad se ha vuelto indispensable, por lo que esta tendencia es la más elegida para que este requisito se cumple.



Paula Echevarría nos sorprendía hace unos días con un look completamente inesperado, pero el más cómodo posible para el día a día y más ahora que está en pleno embarazo. La influencer colgaba en sus redes sociales una fotografía en la que mostraba el conjunto de pantalón jogger y sudadera en el mismo tono, calcetines blancos encima del pantalón, deportivas y un abrigo de paño de tonos claros.



Laura Matamoros, otra de nuestras influencers favoritas que también ha apostado por el chándal en esos días en los que no quieres preocuparte de más sobre qué prendas de ropa ponerte. Hace días, colgaba en su perfil de Instagram una imagen en la que se mostraba con un pantalón ancho gris y sudadera a juego, todo ello con unas zapatillas de bota Nike.



Como no podía ser de otra manera, Lucía Rivera está también en la lista de las influencers que apuestan por el chándal. En esta fotografía podemos ver a la hija de Blanca Romero con un conjunto de pantalón jogger y sudadera en color crema de lo más original posible. Todo ello combinado con una gabardina marrón tierra.



Y por último, tenemos a nuestra Alejandra Rubio que siempre ha destacado por sus looks tan personales, y en esta ocasión destacamos un conjunto que nos dejó completamente enamorados. Pantalón jogger blanco roto con un jersey de cuello alto en la misma tonalidad.



Está claro que el chándal es la opción más elegida por las influencers de nuestro país y por tanto, una tendencia que va a marcar nuestro 2021. Ya que además de sencillo y cómodo, marca estilo.