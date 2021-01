El Atlético, vía expedita

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez lucha por el balón con el delantero del Cádiz CF, Juan Cala, durante el partido de LaLiga Santander de la jornada 21disputado en el estadio Ramón de Carranza.- EFE/Román Ríos.

Madrid, 31 ene (EFE).- Aunque Diego Pablo Simeone reiteró que necesitan ser fieles a su filosofía y "seguir agarrados al partido a partido", el Atlético de Madrid parece tener ya vía expedita hacia el título de LaLiga Santander 2020/21 con su octava victoria consecutiva, esta vez en el Ramón de Carranza ante un respondón Cádiz (2-4).

El triunfo y la derrota del Real Madrid en el Alfredo di Stéfano ante el Levante (1-2) deja al conjunto rojiblanco, que ha jugado un partido menos, con diez puntos de ventaja sobre el equipo del francés Zinedine Zidane y el Barcelona, que se tomó la revancha de la final de la Supercopa ante el Athletic (2-1) y que se sitúa segundo.

No fue, de nuevo, una victoria fácil para el conjunto de Simeone. Pero la respuesta fue la misma. Eficacia y victoria. Su fiabilidad está fuera de toda duda, aunque esta vez la auténtica diferencia estuvo, más que atrás, en defensa, en la vertiente ofensiva.

El uruguayo Luis Suárez, otra vez letal, abrió la cuenta con una preciosa falta directa y completó un doblete de penalti para guiar a su equipo y pasar a liderar en solitario la tabla de artilleros. Saúl Ñíguez, con un extraño remate al borde del descanso, abortó la primera reacción cadista y el capitán Koke Resurrección acabó con los apuros finales con el segundo intento de remontada del equipo andaluz.

El doblete de Álvaro Negredo era la recompensa al trabajo de los cadistas, que pusieron en jaque, principalmente por alto, a la zaga del Atlético. Hasta 'su' jugador Ivan Saponjic, que se estrenaba como cadista cedido por el club rojiblanco, estuvo cerca de llevar el partido al empate a tres. El esloveno Jan Oblak estuvo como siempre en su sitio y ahí acabó el sueño de los de Álvaro Cervera de evitar la derrota.

Al contrario que el Real Madrid, el Barcelona continúa con su recuperación. En el primer partido en el Camp Nou en 2021, Leo Messi volvió a reivindicar su valor futbolístico y su absoluta rentabilidad. El francés Antoine Griezman remachó la revancha de la Supercopa cuando el Athletic le había complicado sobremanera el partido.

Muy pronto estuvo a punto de batir a Unai Simón, que se lo impidió con su salida. No pudo, en cambio, ni situando casi bajo palos a Yeray Álvarez, evitar que Messi abriera la cuenta a los veinte minutos con un tiro de falta excelso.

No se rindió ni se desmoronó el equipo de Marcelino García Toral, que tras el paso por los vestuarios cambió el rumbo del partido. Empató con un autogol de Jordi Alba (m.49) e incluso estuvo cerca del segundo tanto, pero el arsenal barcelonista, liderado ahora por el galo Ousmane Dembele y Messi, acabó por reportarle la quinta victoria seguida con una diana de Griezmann en un momento clave (m.74).

A la espera de recibir el miércoles precisamente al Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey, el Granada no pudo con el Celta (0-0), que tampoco sale del atasco pese a recuperar a su gran referencia, Iago Aspas, y ya suma cinco encuentros ligueros sin vencer.

Fue un encuentro sin excesivas ocasiones en el que ni los hombres de Diego Martínez ni los del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet tuvieron la claridad mínima imprescindible en ataque para romper un equilibrio que abocó al 0-0 que deja al Granada a tres puntos de Europa.

También acabó en tablas sin goles el choque del Coliseum Alfonso Pérez entre el Getafe y el Alavés. La necesidad de los puntos por la complicada situación clasificatoria, las precauciones y el tablero de ajedrez que plantearon José Bordalás y Abelardo Fernández derivó en un pobre espectáculo, con numerosas interrupciones y tan solo una ocasión.

Para el Alavés el punto le supone seguir en la zona roja pero poner fin a una racha de cuatro derrotas seguidas y para el Getafe es un tropiezo que le impide poner más tierra de por medio y encontrar una línea clara de recuperación.

José Antonio Pascual