EEUU.- Los demócratas impulsan una ley para prohibir que los congresistas lleven armas de fuego dentro del Capitolio

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Dos congresistas demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están impulsando una legislación para impedir que sus compañeros lleven armas de fuego dentro del Capitolio, una idea planteada anteriormente que ha cobrado especial importancia desde el asalto protagonizado por simpatizantes del expresidente Donald Trump el pasado 6 de enero.



Los representantes demócratas por California Jared Huffman y Jackie Speier han propuesto así la derogación de una regla que eximía a los congresistas de cumplir la prohibición generalizada de la tenencia de armas de fuego en el Legislativo norteamericano, en vigor desde 1967.



Sin embargo, desde el asalto al Capitolio se han registrado incidentes como el ocurrido en torno al representante republicano Andy Harris, que llevó un arma a la cámara y se escudó en su inmunidad para evadir a la Policía.



"No hemos aprendido cómo funciona un sistema de honor", ha lamentado Huffman en una entrevista con 'The Hill'. "Así es como hacemos cumplir la prohibición actual de armas en la cámara de la Cámara, y sabemos que un número cada vez mayor de republicanos simplemente se está burlando de ello".



Otra representante republicana, la recién elegida Lauren Boebert, publicó en un vídeo su intención de llevar su arma de fuego al Capitolio. Desde entonces, se ha negado a cualquier registro, como otro compañero republicano de nuevo cuño, Madison Cawthorn.



Una tercera congresista republicana, la extremista Marjorie Taylor Greene, se encuentra ahora en el centro de una polémica tras la reaparición de imágenes en las que aparecía amenazando con un arma de fuego a congresistas demócratas.



Huffman ha explicado que la decisión final sobre la derogación quedará en manos de la Junta de Policía del Capitolio aunque ha indicado que la forma más fácil de solucionar el tema es que los congresistas se atengan a la decisión de la líder demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, y atraviesen los detectores de metal recientemente instalados en el vestíbulo.



"El problema es que esa junta de Policía no está funcionando realmente en este momento", ha explicado Huffman, dado que está absolutamente consumida por las investigaciones sobre el asalto del día 6. "Y es importante que este proyecto de ley avance, al menos, para mantener este problema bajo los focos y para servir como un respaldo en caso de que se nieguen a tomar medidas".