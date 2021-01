"Después de ti" llega a los cines mexicanos para el Día de Amor y Amistad

Fotografía cedida este domingo, cortesía de PinPoint Comunicación, de la productora Ale García, mientras posa en Ciudad de México. EFE/Cortesía PinPoint Comunicación/SOLO USO EDITORIAL

México, 31 ene (EFE).- La cinta "Después de ti", protagonizada por Paulina Dávila, llega el 12 de febrero a las salas mexicanas, y sus productores invitan al público a celebrar el Día del Amor y la Amistad del 14 de febrero en el cine.

"Febrero siempre ha sido buena fecha por ser el mes del amor y la amistad y de lo que habla nuestra película es de un duelo superado a través de la amistad y la familia. Esperamos que vaya a verla la gente, que se atreva", dijo a Efe la coproductora Ale García este domingo.

Su (Dávila) es una mujer que no tiene amistades femeninas y se ve obligada a seguir una lista de absurdas instrucciones para superar la inesperada muerte de su prometido, entre ellas: hacer una nueva amiga.

Sus mejores amigos la acompañan en sus intentos desatinados hasta que conoce a Ana (Natalia Téllez).

La cinta fue presentada en los festivales internacionales de Guadalajara y Morelia, donde el equipo recibió comentarios y reacciones similares: el público vio una cinta que no se esperaba.

"Después de ti" iba a ser estrenada a mediados de 2020 pero debido a la pandemia no fue posible.

Aun así, pudo presentarse en ambas fiestas del cine en octubre y noviembre y ahora llega al público general en un buen momento, según consideraron los productores.

"Parte del sueño fue justo tratar de estrenar en las fechas que vamos a estrenar. Vamos a ver reír, llorar y emocionarse a un cúmulo de personas", dijo Antonio Urdapilleta, también coproductor.

Los dos animaron a la gente a acudir al cine cuando se pueda, ya que se dijeron cinéfilos y aseguraron que, después de haber acudido todas las veces que les fue posible en 2020, saben que las medidas sanitarias son estrictas a la vez que permiten apreciar las películas y vivir una experiencia comunitaria.

"Pudimos disfrutar las películas sin temor, pero cuando nos hacían reír o llorar oíamos a todos. Yo sé que en el momento que nos abren oportunidad probablemente va un tercio del tercio permitido, pero la gente ya necesita no estar enclaustrado viendo una pantallita. Necesitan ir a vibrar al unísono con muchas personas", añadió Urdapilleta.

Coincidieron en que es importante estrenar "Después de ti" porque ahora hay una gran acumulación de cintas esperando a salir, por lo que cada vez habrá más competencia. "Por lo menos hasta 2023", dijo García.

Además de mostrarse contentos por el próximo estreno, dijeron que de todas las dificultades para su gremio causadas por la pandemia, también salió a relucir el apoyo entre lo productores de México.

Desde que el coronavirus llegó a México a finales de febrero pasado, han estado ayudándose, sobre todo con los procesos relacionados con medidas sanitarias.

"Hay un grado de solidaridad fraterna en la producción que hace que se vuelva más fácil la labor", terminó Urdapilleta.