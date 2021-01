Coronavirus.- Manifestantes antivacunas bloquean durante una hora uno de los mayores centros de vacunación de EEUU

Los Ángeles registró su peor cifra de muertes en tres semanas



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Un grupo de manifestantes antivacunas han paralizado este sábado durante aproximadamente una hora la actividad de uno de los mayores centro de vacunación de Estados Unidos.



El estadio de los Dodgers, el equipo de béisbol de Los Ángeles, donde cientos de personas esperaban en sus coches para recibir una dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha sido el objetivo de una manifestación de antivacunas.



Los bomberos han acordonado el estadio hasta la llegada de más agentes de Policía en un incidente que se ha saldado sin detenidos y con la garantía de que, pese al incidente, todas las vacunaciones que estaban programadas se seguirán administrando, según NBC.



"No lo hago por mí, lo hago por ti, yo preferiría estar en casa" o "ratas de laboratorio" gritaban los manifestantes, según se puede escuchar en vídeos grabados y publicados en redes sociales por periodistas en la zona.



Las protestas antivacuna han aumentado en las últimas semanas en Los Ángeles, la ciudad más afectada por la pandemia de Estados Unidos.



AUMENTO DE MUERTES



De hecho, el gran Los Ángeles ha notificado este sábado su mayor cifra diaria de muertes en tres semanas, según la agencia estadounidense Bloomberg.



Con 316 decesos en las últimas 24 horas, el registro de fallecidos en el condado ha aumentado hasta 16.647.



Además, también se ha detectado el segundo caso de la más transmisible cepa brasileña en la ciudad.



Con 6.918 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas, se han notificado más de 1,1 millones de infecciones en la zona en lo que va de pandemia.



No obstante, la ciudad de Los Ángeles comenzará a flexibilizar la cuarentena y permitirá las comidas en terrazas en los restaurantes así como la reapertura de otros negocios no esenciales.