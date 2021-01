Coronavirus.- Las zonas más afectadas por el coronavirus en Perú comienzan un nuevo confinamiento

01/01/1970 Los supermecados de Lima han tenido grandes colas antes del confinamiento. POLITICA EL COMERCIO/ZUMA PRESS/CONTACTO PHOTO



Se han detectado casi 4.000 casos en las últimas 24 horas



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Las zonas más afectadas por el coronavirus en Perú, entre las que se encuentran la capital Lima y ciudades como Callao, comenzarán este domingo una nueva fase de confinamiento para contener la epidemia que en la última jornada



La cuarentena durará hasta el 14 de febrero y supondrá el cierre de los establecimientos no esenciales, mientras que el aforo de las tiendas de alimentación se limitará al 40 por ciento, según recoge 'El Comercio'.



Asimismo, cada ciudadano podrá salir una hora al día entre las 06:00 y las 18:00 horas y se han prohibido las reuniones sociales.



También se han cerrado las fronteras hasta el 28 de febrero para todos los extranjeros no residentes procedentes de Europa, Brasil y Sudáfrica.



Perú ha registrado en las últimas 24 horas 3.976 nuevos casos de coronavirus y 171 fallecimientos a causa de la enfermedad, según el Ministerio de Salud del país sudamericano.



Además, se han incorporado al balance otros 7.174 contagios detectados durante la semana y que no constaban en las estadísticas oficiales.



Con estas cifras, el país ha alcanzado los 1.113.022 contagios en lo que va de pandemia, mientras que el número total de personas fallecidas por el coronavirus es de 40.857.



En la actualidad, 11.715 personas permanecen hospitalizadas, de las que 1.859 requieren ventilación mecánica al encontrarse en estado grave.



LA VACUNA



La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha asegurado en una entrevista en la emisora RPP que el Ejecutivo negocia con hasta diez laboratorios la adquisición de las suficientes dosis de vacunas.



El primer lote de vacunas, que consiste en un millón de dosis de Sinopharm, estará en el país el 9 de febrero según las estimaciones del Gobierno.



Asimismo, el proyecto alemán de vacuna Curevac ha iniciado el reclutamiento de voluntarios para su fase 3 de ensayos en la nación sudamericana.



La farmacéutica busca enrolar a unas 10.000 personas en las pruebas, según el diario 'El Comercio', y ha recibido más de 5.000 solicitudes.



Los ensayos durarán 27 meses con una primera fase de 13 meses y medio.