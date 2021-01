Consejero electoral dice no hay resquicio que altere las elecciones en Ecuador

Un hombre participa en el simulacro electoral de las Elecciones Generales 2021 de Ecuador,en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Marcos Pin

Quito, 30 ene (EFE).- El consejero electoral de Ecuador, José Cabrera, aseguró este sábado que no ve ningún resquicio para que se pueda alterar el calendario electoral, de cara a los comicios generales del próximo 7 de febrero, aunque advirtió de dificultades derivadas por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

Asimismo, Cabrera dijo a Efe que entre las dificultades presentadas se incluye la suspensión en la entrega de papeletas al exterior para la designación de parlamentarios andinos, pues esa elección ha sido alterada por unos recursos legales presentados por un actor político ecuatoriano.

También se refirió al retraso en la asignación de ciertos recursos por parte del Ministerio de Economía, por unos problemas informáticos, aunque dijo que es posible que ese tipo de dificultades se solucione en las próximas horas.

Salvo estos problemas, "el resto está listo", remarcó el integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no advirtió de algún problema mayor que pueda poner en riesgo el proceso en general.

"Hemos tenido un proceso electoral bastante atípico" por la época de crisis sanitaria, recordó al señalar que aún podrían surgir dificultades por la situación de la pandemia en otros países del mundo, donde se tenía previsto realizar el "voto en el extranjero".

Por ejemplo, dijo que "en Panamá no va a ser posible hacer el proceso electoral" por las restricciones a la movilidad que se han anunciado en esa nación y que impedirían a los votantes ecuatorianos acudir a los recintos electorales el domingo 7 de febrero.

En Perú, agregó, hay un toque de queda que inicia a las seis de la tarde, una hora después del cierre previsto de la jornada electoral en Ecuador, lo que podría alterar la etapa del escrutinio en los recintos electorales que se instalarán en ese país vecino.

Cabrera apuntó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe "resolver todos estos temas" y estudiar cada situación en particular, tanto de cada país como de cada ciudad donde se había previsto recibir la votación de los electores ecuatorianos inscritos en el exterior.

En este campo de la pandemia, dijo el consejero, el organismo electoral ecuatoriano está supeditado a lo que decidan las autoridades de otros países o ciudades.

En el país, apuntó, la planificación se ha cumplido de manera satisfactoria y se han establecido medidas de bioseguridad claras y precisas para minimizar las posibilidades de contagio en el momento en el que los ciudadanos acudan a las Juntas Receptoras del Voto (JRV).

El pasado domingo "tuvimos un simulacro muy satisfactorio" y se verificaron las planificaciones técnicas y operativas, añadió Cabrera.

"Considero que estamos listos, pero esperamos la colaboración del Ministerio de Finanzas para las erogaciones (gastos) que tenemos que hacer. Estamos un poquito apretados porque Finanzas cambió su sistema informático en pleno proceso electoral y no hemos podido obtener ciertos recursos", agregó el consejero.

No obstante remarcó que personal del CNE y del Ministerio trabajan en este tema y anticipó que las dificultades surgidas podrían quedar resueltas en las próximas horas.