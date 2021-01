Casado alerta del reparto de los fondos europeos: "Así empezaron los ERE"

31/01/2021 El presidente del PP, Pablo Casado, en un acto de la campaña de las elecciones catalanas del 14F en Badalona (Barcelona) CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS



El grupo popular pedirá detalles a la Comisión Europea sobre el plan de ajustes para Bruselas



BADALONA (BARCELONA), 31 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP, Pablo Casado, ha alertado sobre el reparto de los fondos europeos NextGenerationEU por parte del Gobierno y ha advertido: "Así empezaron los ERE", en referencia al caso de corrupción del PSOE en Andalucía.



En un acto en Badalona (Barcelona) de la campaña del PP para las elecciones catalanas del 14F, Casado ha recelado de que el Ejecutivo no reparta los fondos a empresas y ayuntamientos próximos.



"Los ERE eran ayudas públicas, algunas europeas", ha reseñado, y ha recordado que el PP pidió ante la Junta de Andalucía que hubiera rendición de cuentas y transparencia.



Además, el líder de los populares ha afirmado que el coste de los ERE "solo es comparable a Messi", en referencia al contrato millonario del astro argentino del FC Barcelona que ha publicado este domingo El Mundo.



Casado ha añadido que este reparto se producirá en una situación de crisis económica --recordando la caída del PIB nacional de un 11% en 2020, divulgada esta pasada semana, y las últimas cifras del paro--, ante lo que, ha asegurado, el Ejecutivo "ignora estas alertas".



CRÍTICA A VOX



Casado ha insistido en criticar a Vox por haberse abstenido, alineándose con EH-Bildu, en la votación de dicho decreto, y ha recordado que el Gobierno italiano ha caído "por la negociación de un decreto como este".



El popular ha asegurado que el partido de Santiago Abascal ha beneficiado, a la postre, a ERC, que pudo así votar 'no' al decreto, según Casado, "para así tener un mejor resultado en esa especie de comedia de apariencias, en los que los socios de siempre se distancian para reñir un poco la campaña electoral" catalana.



RETO AL PSOE



Casado ha retado al PSOE a votar en contra de la moción que ERC llevará al Congreso esta semana instando al Gobierno a convocar una segunda reunión de la mesa de diálogo, cuando se haya constituido el nuevo Govern.



"Así también los catalanes se enteran de lo que van a votar", ha dicho el popular, asegurando que el PSC es indisociable del proceso independentista, colaborador necesario de JxCat y ERC --en sus palabras--, y refiriéndose al concepto de plurinacionalidad defendido por el nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, como engendro.



Casado ha dado por hecho que los socialistas catalanes pactarán con el independentismo tras las elecciones: "Todos ellos sacarán el violín, la botella de vino y las flores el 14 de febrero por San Valentín; el 15 de febrero habrán cenado y volverán a pactar".



PLAN DE REFORMAS



Además, ha anunciado que el grupo popular en el Europarlamento exigirá a la Comisión Europea que informe sobre el plan de reformas remitido por el Gobierno a las instituciones europeas, y ha acusado a Moncloa de ocultar sus detalles por no interferir en la campaña del PSC para los comicios: "Lo están ocultando por no decir la verdad en las elecciones".



"¿Alguien puede explicar por qué Gentiloni, por qué el Eurogrupo, va a conocer los hachazos que va a meter el Gobierno socialista y el Parlamento no los conoce?", ha exclamado, en referencia al comisionado europeo de Economía, preguntándose si es normal, en un Estado democrático, que la oposición y los políticos autonómicos y locales conozcan estas medidas por la prensa.