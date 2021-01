Carolina Marín: "Estoy, otra vez, a muy buen nivel"

La española Carolina Marín durante la semifinal del torneo final del circuito mundial disputada el sábado. EFE/Federación de Bádminton de Tailandia

Madrid, 31 ene (EFE).- Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton, ha puesto punto y final a una mes en Tailandia con dos victorias y una final en el Masters, por lo que no ha dudado en afirmar que está "otra vez, a muy buen nivel".

"No ha podido ser, pero igualmente estoy muy muy contenta de estas semanas, tres finales seguidas y dos ganadas y hoy una pena por ese 21-19 en el tercer set. Al final estaba jugando contra la número uno del mundo y cualquier cosa puede pasar. Muy orgullosa de estar otra vez en muy buen nivel, en buen estado de forma y con confianza en pista", dijo en un video de 'Bádminton España'.

"Saco muchísimas cosas positivas de todo este mes que he estado en Tailandia. Quiero agradecer el apoyo recibido y volvemos a España, que tengo muchas ganas después de todo un mes en esta habitación, ya que sólo hemos salido para ir al pabellón a competir", añadió.

La campeona española pidió a todos que extremaran las medidas de protección ante el Covid-19. "Por favor, que sigamos cuidándonos y tomando todas las medidas posibles".

"Espero que el año que viene pueda volver y cambiar el color de este plato por el oro", finalizó Carolina Marín.