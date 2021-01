Balonmano.-Los Hispanos se cuelgan un brillante bronce

28/01/2021 Rodrigo Corrales celebra una parada durante el España-Noruega del Mundial de Egipto. Los Hispanos se cuelgan un brillante bronce La selección española recupera su mejor versión y bate con claridad 35-29 a Francia para despedirse del Mundial en tercera posición AFRICA DEPORTES EGIPTO EGYPT 2021



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La selección española masculina de balonmano cerró este domingo su gran actuación en el Mundial de Egipto con una brillante medalla de bronce después de ganar con autoridad por 35-29 a Francia, en un partido donde recuperó su mejor versión para dominar de principio a fin y volver a casa con una sonrisa.



España puso un bonito broche a su paso por una cita repleta de más complejidad que nunca por el coronavirus. No pudo pelear por su tercer título, pero dejó claro que el bloque que ha conformado Jordi Ribera le puede llevar a pelear por cotas altas y, tras los dos oros continentales, un tercer puesto mundialista es un refuerzo anímico y deportivo para el siguiente reto que espera en Tokio en unos meses.



Si ante Dinamarca el viernes, la actual doble campeona de Europa nunca tuvo el control del choque, en esta ocasión fue todo lo contrario. Los franceses, con menos energía y aparente ánimo que su rival, siempre fueron por detrás desde muy pronto, víctimas de la recuperación de una defensa y una portería a las que se había echado de menos hace dos días.



Rodrigo Corrales dejó otra actuación estelar (16 paradas, 43 por ciento), respalda por Gonzalo Pérez de Vargas cuando le tocó, y en ataque los hermanos Dujshebaev fueron los líderes, con Alex aportando goles (8) y asistencias (6), y Dani tomándole el relevo en la segunda mitad (4 de sus 6 goles), de otra gran actuación colectiva, la gran virtud de este equipo.



España firmó un gran comienzo y demostró que el 'luto', como había advertido el seleccionador en la previa, había pasado. De la mano de Alex Dujshebaev, tanto en ataque (6 goles) como en acciones defensivas de mérito en forma de robos, y de un enorme Corrales (10 paradas) logró maniatar a una Francia a la que le costó entrar en el partido.



Los 'Hispanos', con su defensa mucho más intensa que en la semifinal ante Dinamarca, mantuvo su soltura en las acciones ofensivas y sólo Vincent Gerard en la portería evitó que el daño para los franceses fuese aún mayor que el que había empezado su rival con un demoledor 4-0 nada más iniciarse el choque.



La campeona de Europa mantuvo su nivel hasta el tramo final de la primera parte, pero ahí, los cambios en la primera línea afectaron algo al ataque, con un Maqueda no tan inspirado como el viernes, y el combinado nacional estuvo más de cinco minutos sin anotar.



Así, del óptimo 12-7 del minuto 18 se pasó a un 14-12 en el 27, con los de Guillaume Guille mejorando y con Tournat haciendo daño en el pivote, aunque de nuevo la portería, con mención especial para un siete metros detenido por Pérez de Vargas, y Alex Dujshebaev permitieron al combinado nacional llegar al descanso con 16-13 arriba, con gol sobre la bocina del mayor de los hermanos.



DANI COGE EL RELEVO EN LOS DUJSHEBAEV



Corrales continuó inspirado en al reanudación y, apoyado en sus paradas y en Dani Dusjhebaev, España atajó el inicial conato de reacción gala (16-15, min.34). El equipo español volvió a tener paciencia para no descentrarse y plasmó de nuevo su superioridad. Impulsado por la velocidad de Aleix Gómez se volvió a escapar seriamente (24-18, min.42), sin acusar ni siquiera una inferioridad.



Francia, sin embargo, no perdonó los errores, pocos, en ataque para volver a recuperar opciones (26-23, min.45), aunque sus sensaciones transmitían que su ataque no tenía su mejor frescura ante una defensa firme y su primera línea (Remily, Mahé y un 'tocado' Mem sumaron un pobre 7/20) sufría. La decimoquinta y parada de Corrales hizo que la renta se estirase de nuevo hacia cierta tranquilidad (31-25, min.50).



A los 'Hispanos' les quedaba por aguantar el seguramente último arreón de una selección curtida en mil batallas y de carácter campeón. Pero Alex Dusjhebaev se lo puso complicado y Pérez de Vargas detuvo un segundo siete metros para que la campeona de Europa entrase seis arriba para los cinco minutos finales (33-27). Francia volvió a encontrar un resquicio (33-29, min.57), pero demasiado pequeño para robar su preciado botín a los españoles.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 35 - FRANCIA, 29 (16-13, al descanso)



--EQUIPOS.



ESPAÑA: Pérez de Vargas (P), Corrales (P); Entrerríos (4), Sarmiento (1), Maqueda (-), A.Dujshebaev (8), Cañellas (1), Morros (-), D.Dujshebaev (6), Solé (4), Gómez (4, 1 de pen), Fernández (1), Ariño (2), Figueras (4), Guardiola (-) y Marchán (-).



FRANCIA: Gerard (P), Genty (P), Remili (2), Lagarde (-), Mem (3), Tournat (4), Mahe (2), Abalo (1), Guigou (2), Fabregas (4), Descat (7, 1 de pen), Dipanda (-), Porte (2) y Acvquevillo (2).



--PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 4-0, 8-4, 10-6, 13-8, 13-10, 16-13 --al descanso-- 18-15, 22-18, 26-23, 31-25, 33-27 y 35-29.



--ÁRBITROS: M.Gubica y B.Milosevic (CRO). Excluyeron a Aleix Gómez, por España, y a Dipanda, por Francia.



--PABELLÓN: Cairo Stadium Hall.