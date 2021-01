Australia confina la ciudad de Perth por un contagio comunitario de covid-19

Fachada principal del hotel Four Points Sheraton de Perth, Australia. EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT

Sídney (Australia), 31 ene (EFE).- Buena parte del estado de Australia Occidental, incluida la ciudad de Perth, entró este domingo en un estricto confinamiento después de que un trabajador de uno de los hoteles previstos para la cuarentena diera positivo por covid-19, tras 14 días sin contagios comunitarios en el país y más de diez meses en ese estado.

El primer ministro de Australia Occidental Mark McGowan, afirmó en una rueda de prensa que desde la noche del domingo hasta la noche del viernes, "toda el área metropolitana de Perth, la región de Peel y la región del Suroeste entrarán en un confinamiento pleno".

El gobernante indicó que, según las primeras investigaciones, el empleado de hotel infectado había trabajado en el mismo piso que un viajero contagiado con la variante británica del coronavirus en el hotel Sheraton Four Points de Perth.

"Seguimos investigando cómo exactamente fue transmitida la infección. Desarrolló síntomas el 28 de enero y llamó por teléfono para decir que no podría trabajar en el centro de cuarentena", dijo McGowan, que recalcó que los rastreadores tratan de averiguar el alcance de los posibles contagios comunitarios.

Ante este nuevo caso, los residentes de la ciudad de Perth, de dos millones de habitantes, y otras zonas confinadas deberán permanecer en sus casos, con la compra de bienes esenciales, las necesidades médicas, los trabajos esenciales y una hora de ejercicio al día como únicas excepciones, siempre con mascarilla sanitaria.

El confinamiento supondrá el cierre de colegios, bares, gimnasios, pabellones deportivos y cines, mientras que los restaurantes solo podrán proveer de comida para llevar.

Las medidas fueron decretadas unas horas después de que Australia anunciara la reapertura de su burbuja de viaje sin cuarentena con Nueva Zelanda, después de que el país vecino no registrara ningún nuevo contagio en los últimos días.

Australia ha registrado hasta el momento 28.806 casos de covid-19, incluidas 909 muertes y 78 casos activos desde que la pandemia comenzó hace un año.