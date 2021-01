Alejandra Rubio le planta cara a Carmen Borrego: "Hace tiempo que no tenemos la misma relación"

31/01/2021 ALEJANDRA RUBIO EN EL PLATÓ DE 'VIVA LA VIDA' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 31 (CHANCE)



"Las cosas cuando se dicen siempre se dicen por algo, creo que tengo que explicar algunas cosas que creo que no se me han entendido" empezaba diciendo Carmen Borrego cuando Emma García le preguntaba por la entrevista que había dado esta semana para una revista de tirada nacional en exclusiva. Entre otras cosas, la colaboradora arremete contra su sobrina, Alejandra Rubio, a la que parece que no le ha sentado nada bien estas palabras: "Me han sorprendido, no pensaba que iba a mencionarme en ningún momento. No me lo esperaba, me ha sentado mal, ella lo sabe, tampoco voy a hacer un drama de esto".



La hermana de Terelu Campos ha entendido que sus palabras hayan causado revuelo, pero quiere explicarse para que se comprenda lo que siente. Además, ha lanzado una indirecta al aire, y es que si su sobrina se ha molestado con sus palabras, se lo podía haber dicho en privado: "Entiendo que le sienten mal las cosas, pero yo me he hablado con ella esta semana y me ha contestado normal, a mí me hubiese gustado que si le ha sentado algo mal, me lo hubiese dicho".



Alejandra ha dejado claro que su tía sabía en todo momento que estaba molesta porque Terelu Campos se lo dijo: "Ella ya sabe que no me ha gustado porque llamé a mi madre enfadada y sé que le dijo que me había molestado, me ha hablado porque sabía que me había molestado". Además, la joven influencer ha asegurado que no le ha producido dolor, pero sí sorpresa: "A mí daño no me ha hecho, no me lo esperaba y me parece algo innecesario sabiendo cómo soy".



La hija de Terelu Campos ha hablado alto y claro: "Tú te has sentido dolida porque según tú no te ha defendido, que yo eso no lo pienso, y lo has dicho. Hace tiempo que no tenemos la misma relación, nosotras teníamos una muy buena relación, aquí no te voy a decir el motivo...". Carmen Borrego se quedaba a cuadros porque no sabía que ha habido un motivo por el que su relación no es la misma y Alejandra, para quitar hierro al asunto, le ha dicho que se lo dirá en privado.



Alejandra Rubio ha dejado claro que lo que más le ha molestado es que diga que su madre no le ha defendido públicamente porque siempre ha dado la cara por ella y ha vuelto a recordar que se fue de Sálvame por el ataque que la estaban haciendo. De hecho ha confesado que su madre no sabía que estaba fuera de Madrid cuando salió la información de su viaje en el programa: "Mi madre no sabía que estaba de viaje".