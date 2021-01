Afganistán.- El Gobierno afgano mantiene que nunca discutirá con los talibán un ejecutivo de transición

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Los negociadores del Gobierno afgano en las conversaciones de paz con los talibán han reiterado este domingo que la posibilidad de incluir la formación de un gobierno de transición en las negociaciones con los insurgentes está absolutamente fuera de la mesa.



"La agenda compartida (de las negociaciones) que baraja el equipo de negociadores del Gobierno no incluye nada relacionado con un gobierno interino, ni los talibán han planteado esta cuestión", ha sentenciado el negociador Rasul Talib en una conferencia de prensa recogida por Tolo News.



El Gobierno responde así a comentarios realizados por el jefe adjunto de los negociadores talibán, Abbas Stanekzai, quien insinuaba que los insurgentes podrían unirse a un posible gobierno que no incluyera al presidente del país, Ashraf Ghani.



"Los talibán están planteando situaciones que no existen en la mesa de negociaciones. Me huele a propaganda", ha declarado el negociador del Gobierno afgano.



"Si los talibán tienen algo que decir, pueden entrar en las conversaciones y compartirlo oficialmente; de lo contrario, lo manifestado por (Abbas) Stanekzai está ausente de la mesa de negociaciones", ha añadido.



Otro de los negociadores afganos, Sharifa Zurmati, ha reiterado que las declaraciones de Stanekzai, realizadas desde Moscú, "no son aceptables para el pueblo de Afganistán", antes de remachar que "el presidente ha sido elegido tras un proceso electoral".